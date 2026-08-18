Candela Arizaga reapareció en redes y se mostró junto a Facundo Moyano

Mientras avanza la investigación por el confuso episodio que involucró a Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, la modelo volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar una foto inédita de ambos abrazados en Disneyland París, tomada durante uno de sus viajes juntos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Moyano es investigado por presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones leves en un contexto de violencia de género. En el marco de la causa, dos policías que acompañaron a la influencer durante el episodio deberán declarar este martes ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

La aparición de Arizaga en redes se produjo luego de varios días de bajo perfil y llamó especialmente la atención por el mensaje que acompañó la imagen con Moyano, publicación que posteriormente decidió eliminar.

Candela Arizaga reapareció en redes sociales y habló de sus viajes

Arizaga utilizó sus historias para responder a algunas de las versiones que circularon sobre ella en los medios. En particular, replicó un informe en el que enumeraban los viajes al exterior que realizó durante los últimos dos años y aclaró quiénes la acompañaron.

“Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y dos en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa que elijan mal a sus novios”, escribió con ironía.

Además, cuestionó que el listado estuviera incompleto: “¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más! JAJAJA”.

Pero la publicación que más repercusión generó llegó inmediatamente después. La modelo compartió una fotografía abrazada a Facundo Moyano en Disneyland París, uno de los destinos que visitaron juntos.

Junto a la imagen dejó un mensaje que luego borró de sus historias: “Y acá porque no quiero que me escondan más y de paso ‘sus otras novias’ lo vean (humor)”.

La situación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

Arizaga y Moyano no se ven personalmente desde el 4 de agosto, debido a la medida de restricción perimetral impuesta al sindicalista en el marco de la investigación judicial.

Pese a la situación judicial y a la imposibilidad de mantener contacto presencial mientras se encuentre vigente la medida, ambos expresaron públicamente su intención de volver a verse. Ahora, la inesperada publicación de Arizaga volvió a poner el foco sobre la relación mientras la Justicia continúa intentando esclarecer lo ocurrido.