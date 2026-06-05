“Misas ricoteras” en todo el país para despedir al Indio Solari

Fanáticos del Indio Solari se concentran en Plaza de Mayo tras el anuncio del fallecimiento del cantante - CABA - 5 de junio de 2026 - foto: Cristina Sille

Tras conocerse la muerte del Indio Solari, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, miles de seguidores comenzaron a autoconvocarse en distintos puntos del país para rendir homenaje al músico.

La familia confirmó que el velatorio se realizará este sábado 6 de junio, aunque aún no se definió el lugar donde se llevará a cabo la despedida.

Homenaje en Plaza de Mayo

A las 18 comenzó formalmente la convocatoria en Plaza de Mayo, uno de los principales puntos de encuentro elegidos por los fanáticos para despedir al artista.

Luego de algunos momentos de tensión registrados durante la llegada de los primeros asistentes, el clima derivó en una reunión marcada por la emoción y el recuerdo.

Con banderas, remeras y parlantes reproduciendo clásicos de Los Redondos, miles de personas ocuparon el histórico espacio público para compartir anécdotas, experiencias de recitales y muestras de afecto hacia el músico.

La escena evocó las tradicionales reuniones ricoteras, con grupos de amigos, cánticos espontáneos y una despedida colectiva para una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Incidentes entre fanáticos y la Policía

Durante la concentración se registraron incidentes entre algunos seguidores del músico y efectivos policiales que custodiaban la zona.

Según se informó, se produjeron empujones entre ambas partes y los agentes respondieron avanzando con gases lacrimógenos para contener la situación.

Mientras tanto, otros asistentes comenzaron a cantar contra la Policía y a desplegar banderas vinculadas al artista.

Minutos después, la tensión disminuyó y la reunión continuó sin nuevos inconvenientes.

Encuentros en distintos puntos del país

Además de la convocatoria en Plaza de Mayo, miles de seguidores comenzaron a organizar encuentros espontáneos en diferentes ciudades de la Argentina.

Bajo el formato de las tradicionales “misas ricoteras”, los fanáticos se reúnen para cantar canciones, compartir recuerdos y homenajear a una de las figuras más representativas de la historia del rock nacional.

La despedida oficial

La muerte del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción entre sus seguidores.

La información sobre la despedida oficial fue difundida a través de las cuentas vinculadas al músico, donde se confirmó que el último adiós se realizará este sábado 6 de junio.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará y también el lugar (no será Parque Leloir), se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia”, señalaron en un comunicado.

El mensaje buscó llevar tranquilidad a los seguidores que durante las últimas horas aguardaban precisiones sobre la ceremonia.

Por el momento no se dieron a conocer más detalles sobre el lugar ni las características del homenaje. Lo único confirmado es que no se realizará en Parque Leloir, una de las versiones que había comenzado a circular tras conocerse la noticia de su fallecimiento.