Habló la mamá de Valentina, la nena que murió en Neuquén: «los doctores son la supremacía, no hay nada superior»

Tatiana Baleri, la mamá de Valentina Dos Santos, habló luego de la audiencia de formulación de cargos contra dos médicos por la muerte de su hija, en Neuquén. «Los doctores son la supremacía, no hay nada superior», manifestó a RÍO NEGRO RADIO y explicó cómo seguirá el caso. También detalló por qué una tercera profesional no fue parte de la audiencia de hoy. Además, habló sobre el proyecto de la ley Nicolás.

Tatiana indicó a «En Eso Estamos» que en la audiencia de hoy fueron acusados dos de los tres médicos que atendieron a su hija porque la tercera profesional no había sido notificada. A causa de este error, la familia tendrá que atravesar una nueva jornada judicial dentro de poco tiempo.

El médico, P. G, y la médica, S. N, fueron acusados de homicidio culposo por actuar de forma negligente al atender a Valentina, la niña de 11 años que murió por una sepsis en el policlínico Neuquén el año pasado.

La madre de la niña puntualizó que no tenía palabras para expresar las emociones que le había provocado esta primera audiencia y que precisaba tiempo para procesarla. Sin embargo, insistió en que el objetivo que tienen con su familia es que nadie más pase por una situación de mala praxis porque, afirmó, hay muchos casos, pero no se conocen hasta que se hace la denuncia.

No es algo irrelevante, hay que empezar a tomarle importancia a la salud, no somos un número», llamó a reflexionar Tatiana, la mamá de Valentina.

«La mala praxis no es solamente morir o quedar en estado de discapacidad. Es hasta un simple mal diagnóstico, mal tratamiento, que no te den bolilla que te manden a tu casa, que prescriba otro médico una receta. Hay tantas cosas que abarca la gente no lo sabe y lo toma como algo normal y no es así, no debería ser así y no puede seguir pasando», resaltó.

Dos puntos que le generaron especial molestia de la estrategia de la defensa es que plantearan que «no pueden operar a cualquiera que caiga en la guardia con dolor de panza» y que aseguraran que no estaba claro el diagnóstico que resultó de la autopsia. Este análisis, según informó la fiscalía, indicó que Valentina murió con una peritonitis.

El asistente letrado Pablo Jávega sostuvo que ambos profesionales «asumieron indebidamente un diagnóstico presuntivo de constipación, (desestimando los hallazgos radiológicos existentes, clínica y antecedentes), cuya demora en el diagnóstico y tratamiento correcto desencadenaron en sepsis».

Ley Nicolás contra la mala praxis y por la seguridad del paciente

Tatiana apoya el proyecto de ley Nicolás, contra la mala praxis y por la seguridad del paciente. Se trata de una iniciativa de Gabriela Covelli, una abogada de Familiares y Víctimas de Mala Praxis cuyo hijo, Nicolás Deanna, murió sin ser tratado por una meningitis tras el diagnóstico equivocado de un médico.

«La mayoría de los doctores son la supremacía, no hay nada superior, ni tu voz, ni tu dolor, ni tu muerte», planteó Tatiana y agregó por eso buscan que la normativa pueda garantizar la atención segura.

Sus principales puntos son la creación de la historia clínica digital, interoperable y encriptada que puede ser consultada en cualquier lugar del país; recertificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud; el desarrollo de protocolos de actuación así como sistemas de auditoría y vigilancia, que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas.

