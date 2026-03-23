24 de marzo: los pañuelos con los y las desaparecidas de Neuquén

Neuquén floreció en grupos de bordadoras, embarcadas en iniciativas por los 50 años del golpe cívico militar que se cumplirán este martes. La mayoría son mujeres y las modalidades de lo que se dibuja en pañuelos o cuadrados blancos para unir, son tantas como los cientos de bordados terminados. Hoy, en la vigila organizada por artistas, los nombres de desaparecidas y desaparecidos de Neuquén se exhibirán en el anfiteatro Gato Negro, del Parque Central.

Los bordados que iban en las banderas federales, ya están cosidos. Algunos se fueron a Córdoba y otros integran el paño de más de tres kilómetros que será parte de la manifestación por el 24M en Buenos Aires. Otros trabajos marcharán en Cutral Co o formarán parte de las instalaciones de pañuelos en la avenida Argentina en la ciudad de Neuquén, en el trayecto de la marcha neuquina o en la pérgola del anfiteatro Gato Negro, donde hoy se inicia una vigilia, por los 50 años del golpe cívico militar.

Es la edición 12 de la vigilia que comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada del 24, con micrófono abierto para intervenciones o las presentaciones de los artistas que organizan: La Conrado Cultural, Teneas, la Asociación Neuquina de Artistas Plásticas de Neuquén (ANAP), la Asociación de Músicos Independientes (AMI), La mano en la sed (escritores), De Poetas y Trovadores y Artistas Independientes (AI).

También están listos los pañuelos intervenidos con flores o frases, que se fueron trabajando en diferentes actividades en escuelas, bibliotecas populares o colectivos de bordado. «Nos convocó la propuesta de la APDH de acercarnos para intervenir pañuelos para prepararnos para el 24 de marzo«, dijo una joven en Neuquén, que cosía pañuelos con sus amigas el jueves, en la ronda de las Madres.

Romi explicó que «algunas adultas mayores» les enseñaron a bordar. «Nos compramos un par de cosas y comenzamos a bordar frases bajo la consigna de florece la memoria, de las Madres», dijo.

La campaña nacional «florecerán pañuelos» motivó juntadas para intervenir pañuelos de diferentes formas y llevarlos a la marcha del 24M (foto Emiliano Ortiz)

En Cutral Co, el grupo que trabajó junto con Dora Seguel -secuestrada en edad secundaria y sobreviviente de La Escuelita de Bahía- bordó en grupo, los más de 20 nombres con la identidad de mujeres y hombres desaparecidos en la comarca petrolera.

«No bordaba desde los 11 años, en la materia de labores, cuando aprendí el punto yerba y el punto cadena», dijo Dora quien descubrió ahora «la gran cantidad de cosas que se pueden decir con los bordados: además del nombre, apellido, una fecha, una frase, el puño o una estrella, una imagen que te muestre qué hacía», el desaparecido, explicó.

Gladis Sepúlveda integra la APDH, es sobreviviente de las cárceles de la dictadura y armó un listado de casi medio centenar de nombres con personas detenidas y desaparecidas de Neuquén, o secuestradas en la provincia. Destacó que los grupos que fueron tomando un nombre de cada desaparecida o desaparecido y «a medida que se iban bordando los nombres, querían saber de la vida del compañero o compañera y fue como traerlos a la vida, qué hacía ese compañero al llamaron subversivo», explicó.

Jóvenes que se sumaron a la propuesta, aprendieron a bordar en el proceso de intervenir pañuelos (foto Emiliano Ortiz)

Agregó que cuando se hizo el llamado para bordar «al poco tiempo no teníamos más nombres para repartir, con toda una movida de ir explicando quién era. Empezó con grupos pequeños y se fue multiplicando en plazas, barrios, iglesias, biblioteas populares», destacó.

Elida Sifuentes, ex detenida de la dictadura, integró dos grupos: uno que trabaja para llevar los nombres a la Universidad Nacional del Comahue junio con la identidad de 17 universitarias docentes, no docentes y estudiantes secuestrados en la dictadura y que fueron asesinados o aún no se saben dónde están. Y Otro colectivo que hizo colgantes con los nombres de Neuquén de las y los desaparecidos.

Esa instalación se mostrará en la avenida Argentina, para saludar el paso de la marcha de las Madres, mañana a las 19,30.

«Hay compañeros y compañeras que nunca bordaron, las nuevas generaciones googlearon y en sintonía, nos pusimos a rastrear su vida: escuchamos sus historias y compartimos los aportes, fue un proceso hermoso, emocionante, fue decir aquí están», dijo Elida.

Googleando sobre técnicas de bordado o con la asistencia de bordadoras, las nuevas generaciones se sumaron a la campaña de bordado por la Memoria (foto Emiliano Ortiz)

Nora Maggi integra desde la pandemia grupos de bordado «por las luchas de ayer y de hoy». Comenzaron en enero con los nombres de las y los neuquinos que están desaparecidos y en grupo, fueron recuperando sus historias. «En los bordados encontrarán detalles que generarán preguntas, porque en cada uno hay datos de esas vidas, de su militancia, son los que estamos buscando», recordó.

Y por inquietud de algunos integrantes, se sumaron nombres, por ejemplo, de dos personas que no eran de Neuquén pero que fueron secuestradas en la provincia y del papá de una de las bordadoras, que es de Córdoba.

Surgieron nuevos pedidos: los nombres de los libros y textos prohibidos durante la dictadura, que irán en un lienzo colgado para una biblioteca.

Las «bordadoras sin patrón» no faltaron a la convocatoria: para la marcha de 2024 habían bordado pañales de algodón como los que llevaban las Madres de Plaza de Mayo cuando se organizaron durante la dictadura y para esta marcha, adhirieron a la campaña de «bordadoras en lucha: 30.000 agujas por los desaparecidos» y presentarán flores en pañuelos blancos, para sembrar memoria. Son trabajos realizados en diferentes convocatorias colectivas en marzo que mostrarán

En honor a Inés Ragni y Lolín Rigoni, las Madres neuquinas de Plaza de Mayo, el gremio docente traerá pañuelos intervenidos en las escuelas de Zapala, Los Alamitos, Aluminé, Junín de los Andes, El Huecú y escuelas primarias y secundarias de Neuquén capital. «Nuestros compañeras y compañeros, con sus estudiantes, construyeron pañuelos como símbolos de la Memoria, Verdad y Justicia, para abrazar a Lolín y a Inés que queremos que estén presentes, con la campaña de florecerán pañuelos«, dijo Emilse Bustos, de la secretaría de Derechos Humanos de ATEN.

Qué nombres se bordaron de Neuquén

«Nosotras bordamos tres veces: para enviar a Córdoba, los nombres de las y los desaparecidos de Cutral co para enviar al paño nacional en Buenos Aires y para tener acá, que nos acompañen» dijo Dora Seguel, integrante del colectivo de sobrevivientes y familiares víctimas del Terrorismo de Estado en la comarca petrolera.

Los pañuelos se enlazarán este año en la marcha en homenaje a Inés Ragni y Lolín Rigoni, Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Río Negro (foto Emiliano Ortíz)

Agregó que en el listado de las y los desaparecidos de Cutral Co «sumamos a Mónica Morán, que estudiaba Filosofía y Letras en Bahía pero dio clases acá, a Caito y Quique Sapag que fueron secuestrados en Buenos Aires pero vivieron en Cutral Co hasta terminar el secundario y a Hugo Gisler, que era de Buenos Aires, pero estuvo en la parroquia del Padre Pepe porque le daba un lugar mientras construía y de ahí se lo llevaron una noche«, detalló Dora.

Nora Maggi, destacó que a los neuquinos, agregaron a Leticia Veraldi, la estudiantes secundaria que fue secuestrada en Cipolletti cuando regresaba a la casa de la familia Labrune y a Valdéz, de Córdoba.

Los colectivos bordaron los nombres de Rodolfo Marinoni, Celestino Aigo, Oscar Andrada, Lilian Giménez, Carlos Schedan, Juan Carlos Castillo, Jorge Lazarte, Miguel Angel Tierno, Felipe Lara, Alicia Pifarré, Graciela Hernández, Rodolfo Teberna, Francisco Raby, José Pichulmán, Juan Raúl Pichulmán, Marta Frañol, Manuel González, Alicia López, Graciela Romero, Raúl Metz, Leticia Oliva, Roberto Rigoni, Oscar Ragni, Jorge Fonseca, Horacio Girardello, Ricardo Sapag, Enrique Sapag, Miguel Pincheira, Mónica Morán, Javier Seminario, Sirena Acuña, Oscar Hodola, Jorge Domínguez, Julio Galarza, Orlando Cancio, Carlos Zapata, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Susana Mujica, Luis Frum, Cecilia Vecchi, José Méndez, Jorge Candeloro, José Campos Cifuentes, Hugo Gisler, Carlos Cháves, Aníbal Martínez Durand, Adrián Ramírez y Luis Quinchavil Suárez.

Son los nombres de personas que están desaparecidas que eran de Neuquén ya sea que las secuestraran aquí o en otras provincias y también quienes vivían en Neuquén cuando las secuestraron.