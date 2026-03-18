Revelación clave a días del 24 de marzo: identificaron a las 12 víctimas de la dictadura halladas en «La Perla»

Fueron encontrados en La Perla, ex Centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba. Foto: Gentileza NA.

A días del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, se dieron a conocer las identidades de las personas que fueron halladas en Córdoba la semana pasada. Se trata de los restos de 12 víctimas de la última dictadura cívico militar que fueron secuestradas y retenidas en el excentro clandestino conocido como La Perla. Todas tenían entre 18 y 50 años.

La Asociación H.I.J.O.S de Córdoba ya había anunciado seis nombres, pero este miércoles se dieron a conocer el resto de las identidades. Fue en una conferencia de prensa donde también se dieron detalles de cómo siguen las tareas tanto de búsqueda en el terreno como de análisis de laboratorio.

Quiénes son las víctimas de la dictadura que fueron halladas en La Perla

La lista completa de nombre se revelaron durante una conferencia de prensa que se brindó en el Juzgado Federal 3 de Córdoba. En la misma participaron el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, familiares, querellas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Por el EAAF participó Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense, y Silvana Turner, a cargo de los trabajos en La Perla.

Se explicó que el hallazgo de los restos y posterior proceso de filiación es el resultado de un trabajo de campo que se inició en 2025 en el sitio denominado «Loma del Torito», un sector que pertenece a la Guarnición Militar de La Calera. En este sitio funcionó el Centro Clandestino de Detención «La Perla».

El juez Miguel Vaca Narvaja informó que una de las familias de las víctimas pidió que su nombre no sea difundido y en este sentido los que se dieron a conocer son:

Elsa Mónica O´Kelly Pardo: nació en Alto Alberdi y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su domicilio familiar en el barrio de San Vicente, en Córdoba. Tenía 18 años.

nació en Alto Alberdi y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su domicilio familiar en el barrio de San Vicente, en Córdoba. Adriana Carranza Gamberale y Cecilia Carranza Gamberale : ambas hermanas mellizas. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 de una pensión del Barrio General Paz, en Córdoba. Tenían 18 años y eran estudiantes universitarias. En este caso el EAAF pudo determinar que el resto óseo analizado pertenece a una de ellas, pero no a cuál debido a su parentesco.

: ambas hermanas mellizas. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 de una pensión del Barrio General Paz, en Córdoba. En este caso el EAAF pudo determinar que el resto óseo analizado pertenece a una de ellas, pero no a cuál debido a su parentesco. Alejandro Monjeau López: nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública, en el barrio cordobés de Alberdi. Tenía 21 años.

nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública, en el barrio cordobés de Alberdi. Carlos Alberto D´Ambra Villares : nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y profesor de educación física. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de la capital provincial. Tenía 23 años.

: nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y profesor de educación física. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de la capital provincial. Raúl Oscar Ceballos Cantón: era cordobés. Fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial. Tenía 23 años.

era cordobés. Fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial. Ramiro Sergio Bustillo Rubio: nació en San Rafael de Mendoza. Estaba casado y tenía dos hijos. Según la información brindada, era obrero y estudiante universitario de Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue secuestrado cuando tenía 27 años, el 18 de octubre de 1977 en la ciudad de Córdoba.

nació en San Rafael de Mendoza. Estaba casado y tenía dos hijos. Según la información brindada, era obrero y estudiante universitario de Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). el 18 de octubre de 1977 en la ciudad de Córdoba. Mario Alberto Nivoli Gauchat: era cordobés. Estaba casado y tenía dos hijos. Era ingeniero químico. Fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Tenía 28 años.

era cordobés. Estaba casado y tenía dos hijos. Era ingeniero químico. Fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Sergio Julio Tissera Pizzi: nació en La Para, en Córdoba. Era casado y padre de dos hijos. Trabajador aeronáutico. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su domicilio en el barrio San Martín. Tenía de 32 años.

nació en La Para, en Córdoba. Era casado y padre de dos hijos. Trabajador aeronáutico. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su domicilio en el barrio San Martín. Eduardo Valverde Suárez: era mendocino y abogado, estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Tenía 36 años.

era mendocino y abogado, estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Oscar Omar Reyes de Paniconi : nació en Banfield (Buenos Aires). Era casado y tenía 5 hijos. Era obrero metalúrgico y trabajador independiente. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba capital. Tenía 45 años.

: nació en Banfield (Buenos Aires). Era casado y tenía 5 hijos. Era obrero metalúrgico y trabajador independiente. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba capital. José Nicolás Brizuela: nació en la localidad cordobesa de Dean Funes. Se había recibido de abogado y trabajaba como obrero. Fue secuestrado a los 50 años, el 25 de octubre de 1977. Estaba en su domicilio en el barrio Residencial América.

Con información de Noticias Argentinas y Página 12