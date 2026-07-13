Así es por dentro Coraje, el exclusivo restaurante de Lautaron Martínez y Agustina Gandolfo en Milán

El éxito de Lautaro Martínez no se limita únicamente al área chica de las canchas europeas. Lejos de los botines y los flashes de la Serie A, el capitán del Inter de Milán y su esposa, la influencer y empresaria Agustina Gandolfo, consolidaron un verdadero imperio gastronómico en el corazón de la moda italiana. Se trata de Coraje, un sofisticado restaurante inaugurado en el exclusivo barrio de Brera, en Milán, que se transformó en el punto de encuentro favorito de futbolistas, celebridades y locales.

El concepto del lugar no es una simple inversión económica de cartel; nació como un proyecto de arraigo cultural profundo. La propuesta combina de forma milimétrica la alta cocina italiana con las raíces y los sabores tradicionales de la Argentina, buscando acortar la distancia con el país a través de la gastronomía de primer nivel.

El cerebro detrás del proyecto: «Es mi primer bebé»

A diferencia de otros emprendimientos de deportistas donde solo se aporta el capital, Agustina Gandolfo asumió el rol de Directora Ejecutiva y cerebro creativo de toda la puesta en marcha. La empresaria se encargó personalmente de:

Investigación de mercado: Estudió el paladar del exigente público milanés durante meses.

Estudió el paladar del exigente público milanés durante meses. Diseño de autor: Definió una estética sofisticada basada en tonos rosa viejo y azul petróleo, combinada con una iluminación cálida y estratégica.

Definió una estética sofisticada basada en tonos rosa viejo y azul petróleo, combinada con una iluminación cálida y estratégica. Armado de carta: Diagramó el menú desde los desayunos hasta la propuesta nocturna.

“Siempre digo que Coraje es mi primer bebé. Nada fue casualidad: pensé cada detalle, desde la decoración hasta el menú. Estudié muchísimo antes de crearlo. Necesitaba crear algo que me hiciera sentir cerca de la Argentina incluso viviendo tan lejos”, confesó la mendocina respecto a su rol al frente de las decisiones operativas.

¿Qué se come en Coraje?: un recorrido por el menú y su joya líquida

La propuesta gastronómica de Coraje está diseñada para cubrir todas las franjas horarias, destacando por una versatilidad que va desde un brunch informal hasta una cena de pasos formal:

Pastelería y Brunchs: opciones artesanales que cruzan las medialunas argentinas con la cafetería de especialidad italiana.

opciones artesanales que cruzan las medialunas argentinas con la cafetería de especialidad italiana. Platos Fuertes: pastas caseras hechas a mano diariamente, risottos cremosos y cortes de carne vacuna con toques criollos.

pastas caseras hechas a mano diariamente, risottos cremosos y cortes de carne vacuna con toques criollos. La joya de la carta: una exclusiva selección de vinos Malbec de Mendoza, con maridajes diseñados a medida para cada plato. Las botellas provienen de Cittanina, la bodega familiar que la pareja montó en la zona vitivinícola nacional.

El salto de regreso: el modelo de negocios llega a la Argentina

El rotundo éxito de la casa matriz en Italia empujó a la pareja a expandir la marca y traer el modelo de negocios de regreso a su tierra natal. En marzo de este año, inauguraron formalmente Coraje Mendoza, ubicado estratégicamente en la cotizada zona de Las Compuertas.

Este nuevo espacio funciona de manera integrada con su circuito enoturístico y su propia bodega, demostrando que para la pareja el desarraigo no fue un límite, sino el combustible para emprender a escala internacional.