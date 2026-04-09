Imputaron a los acusados de balear y matar a un joven en Valentina Sur Rural de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti

La Justicia de Neuquén dictó prisión preventiva para los dos imputados por el asesinato de Rodrigo Campos (19) y las heridas provocadas a una adolescente. La fiscalía calificó el hecho como un ataque directo con intención de matar.

Un ataque planificado desde una motocicleta

En una audiencia realizada este jueves en la Ciudad Judicial, la fiscal de Homicidios Lucrecia Sola detalló la mecánica del brutal ataque ocurrido el pasado 6 de abril, cerca de las 23:30. Según la acusación, Denis Campos y Santiago Mergola se desplazaban en una motocicleta por el barrio Valentina Sur cuando abrieron fuego contra un grupo de personas.

Al llegar a la intersección de las calles Puerto Deseado y Juez Garro, Denis Campos —quien conducía el rodado— efectuó múltiples disparos hacia las víctimas que se encontraban en un carro de comida. Tras la primera ráfaga, los atacantes continuaron su marcha cruzando la calle y efectuando más disparos antes de darse a la fuga a alta velocidad.

Ambos quedaron formalizados por el crimen de Rodrigo Campos perpetrado el lunes por la noche: Foto: Cecilia Maletti

Víctimas y consecuencias del tiroteo

El violento episodio terminó con la vida de Rodrigo Campos, de 19 años, quien recibió un impacto de bala en la zona abdominal. A pesar de haber sido trasladado de urgencia en un vehículo particular al hospital Bouquet Roldán, el joven falleció producto de la gravedad de la herida.

En el mismo hecho, una adolescente de 15 años resultó herida por proyectiles en ambas piernas. La menor fue asistida en el mismo centro asistencial y, afortunadamente, recibió el alta médica horas después.

También se los acusó de tentativa de homicidio de una adolescente que resultó herida en las piernas. Foto: Cecilia Maletti

Imputación legal: Homicidio agravado

La fiscalía, asistida por la letrada Dolores Franco, atribuyó a Campos y Mergola los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado (por la joven herida), todos en calidad de autores.

«Denis Campos realizó numerosos disparos con un arma de fuego hacia un grupo de personas con la intención de matarlas», sostuvo la fiscal Sola durante la fundamentación de los cargos.

Prisión preventiva y plazos de la investigación

Pese a que el Ministerio Público Fiscal solicitó seis meses de detención, el juez de garantías Lucas Yancarelli dispuso la prisión preventiva por el plazo de un mes. La medida busca mitigar los riesgos de fuga, el entorpecimiento de la causa y resguardar la integridad de los testigos del barrio.

El magistrado también estableció un período de cuatro meses para que la fiscalía concluya la investigación preliminar y eleve la causa a juicio. Por el momento, ambos imputados permanecerán detenidos mientras se recolectan nuevas pruebas sobre la motivación del ataque.