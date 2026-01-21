Identificaron a varios sospechosos de haber participado de un masivo intento de usurpación en Bariloche

Uno de los vehículos que fueron secuestrados en los allanamientos que la Policía de Río Negro hizo este miércoles en Bariloche. (foto gentileza de la Policía RN).

El movimiento de vehículos que arribaron a un predio del barrio Nuestras Malvinas de Bariloche sorprendió a varias personas que aún estaban despiertas a esa hora de la madrugada del domingo. En pocos minutos, decenas de personas bajaron postes y alambre de los autos. Con la complicidad de la noche, comenzaron a delimitar lotes sobre ese espacio donde hay canchas de fútbol.

Pocos minutos después, policías fueron hasta ese sitio y trataron de persuadir a las personas para que desistan de seguir adelante con la usurpación del espacio. Nadie los escuchó. Al contrario, les arrojaron piedras para que se fueran.

Los policías se retiraron. Avisaron a la fiscal de turno Silvia Paolini de lo que pasaba y ella dispuso que regresaran, pero con refuerzos.

Los efectivos dispararon cartuchos con postas de goma para dispersar a los ocupantes. Los escopetazos resonaron en medio de la noche. También, los gritos y llantos de algunos chicos que estaban con sus padres en ese lugar. La usurpación se desactivó.

La investigación para tratar de identificar a los autores dio los primeros pasos. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron este miércoles que pudieron identificar a varias de los sospechosos.

El predio que intentaron usurpar la madrugada del domingo último, en la zona de los barrios Nuestras Malvinas y Nahuel Hue de Bariloche. (foto de archivo)

Una información clave

Las cámaras lectoras de patentes del sistema 911 de la Policía rionegrina aportaron información clave, porque permitió identificar a algunos de los vehículos que la madrugada del domingo estuvieron en ese lugar.

Paolini dijo que entre las personas identificadas «hay algunos referentes del barrio”. Por eso, esta mañana de miércoles personal policial allanó cinco viviendas como parte de la investigación preliminar en marcha. La identidad se mantiene por ahora en reserva.

Según el comunicado de la Policía de Río Negro, en esos domicilios allanados “se organizaban las tomas de terrenos”. Durante las diligencias secuestraron vehículos utilitarios, celulares y materiales para cercar terrenos.

“Estos vehiculos habían sido utilizados para trasladar personas y materiales, lo que dejó en evidencia que el intento de usurpación contaba con logística propia y no respondía a una acción improvisada”, aseguraron.

“Los procedimientos se desarrollaron en las calles Tierra del Fuego al 600, Puerto Argentino al 600, José Obrero al 3500 y Eluney al 3.600, zonas donde la investigación había detectado movimientos vinculados al intento de toma”, explicaron en el comunicado.

Teléfonos y autos secuestrados

Destacaron que los efectivos ingresaron a viviendas ubicadas en el sector sur y oeste de Bariloche, donde se concretaron allanamientos con resultados positivos.

“En esos domicilios se secuestraron más de veinte teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, elementos clave para reconstruir cómo se organizaba la maniobra y quiénes participaban en la coordinación previa”.

“Durante los procedimientos se identificaron personas adultas de distintas edades y se constató la presencia de menores, lo que reforzó la necesidad de una respuesta rápida para evitar un conflicto mayor en los sectores involucrados”, indicó la Policía.

“Como parte del cierre del operativo, se dispuso consigna policial en uno de los terrenos, asegurando que los elementos secuestrados no fueran removidos y que el predio quedara bajo control estatal hasta el traslado definitivo de un vehículo que no podía ser movido por sus propios medios”.

Paolini informó que los celulares serán peritados como parte de la investigación que tras la finalización de la feria judicial, a finales de este mes, quedará a cargo del fiscal Guillermo Lista. Será en ese momento cuando se resolverá la formulación de cargos contra los sospechosos.

La fiscal comentó que algunas de los vecinos que participaron del intento de usurpación explicaron que habían resuelto tomar ese predio porque otras personas lo usaban para tomar bebidas alcohólicas y consumir drogas.