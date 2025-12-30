Doble homicidio e incendio en Cipolletti: confirman la preventiva a un imputado por entorpecimiento

La jueza de revisión ratificó la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento y resguardo de testigos vulnerables en la causa por doble homicidio.

La Justicia de Cipolletti confirmó este martes la prisión preventiva de un imputado acusado como partícipe necesario en un doble homicidio ocurrido en el barrio San Lorenzo. La decisión se tomó en una audiencia de revisión, en la que la defensa solicitó una morigeración de la medida cautelar sin éxito.

Se trata del segundo magistrado que revisa la cautelar dispuesta en noviembre por una jueza de Garantías, quien había ordenado la prisión preventiva ante el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación.

Audiencia de revisión

Durante la audiencia, la defensa particular pidió que se disponga la detención domiciliaria del imputado. Sin embargo, la jueza de revisión rechazó el planteo y sostuvo que una morigeración debilita los controles del Estado sobre la medida cautelar vigente.

Entre los fundamentos, la magistrada indicó que la situación de salud del imputado está siendo atendida con la asistencia médica necesaria y que la prisión domiciliaria no garantiza mayores cuidados. Además, remarcó que la defensa no presentó certificados médicos que acrediten la imposibilidad de cumplir la prisión preventiva.

Postura del Ministerio Público Fiscal

El fiscal del caso sostuvo que la privación de la libertad resulta esencial para resguardar a testigos que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, y para evitar interferencias en la investigación en curso.

En cuanto al lugar de alojamiento, la jueza reiteró la necesidad de trasladar al imputado a una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, ya que actualmente permanece en una comisaría.

La causa

El imputado está acusado por su participación necesaria en el doble homicidio de Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies, ocurrido el 17 de noviembre en una vivienda que luego fue incendiada.

Según la hipótesis fiscal, habría brindado alojamiento al presunto autor material antes y después del hecho, además de prestarle el vehículo utilizado. El autor material también cumple prisión preventiva firme.