Imputaron al acusado de matar a otro hombre en la vía pública de Loncopué. Foto: archivo

Un hombre fue acusado hoy por el homicidio de Franco Aarón Morel (34), ocurrido durante la madrugada del 27 de octubre en Loncopué. La formulación de cargos estuvo a cargo del asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Dedominichi, quien también solicitó la detención del imputado, medida que fue dispuesta por el juez interviniente.

Según la investigación realizada durante las primeras 24 horas, el hecho se registró cerca de la 1:46, en la esquina de las calles Cacique Purrán y Gobernador Rodríguez, en las inmediaciones de un local de expendio de bebidas alcohólicas.

Allí, y con intención de provocar la muerte de la víctima, el hombre habría utilizado un arma blanca tipo cuchillo, con cabo de madera y hoja de aproximadamente 20 centímetros, para apuñalar a Morel en la zona inguinal derecha.

Como consecuencia de la herida, la víctima sufrió una grave hemorragia y fue trasladada al hospital local, donde falleció a las 2:40 a causa de un shock hipovolémico.

El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio simple en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia, Dedominichi solicitó un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación y pidió que el imputado permanezca en prisión preventiva por 30 días. Argumentó que, en caso de permanecer en libertad o bajo arresto domiciliario, el acusado podría influir sobre los testigos y entorpecer el avance del proceso.

Por su parte, el juez de garantías Eduardo Egea aceptó la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en los cuatro meses requeridos.

No obstante, redujo la prisión preventiva a 48 horas, lapso en el que la defensa deberá constatar la vivienda ofrecida para que el detenido cumpla una eventual detención domiciliaria.