Imputaron al acusado y a su abogado tras el inédito hallazgo de casi 10 kilos de droga en San Martín de los Andes

Parte de la droga, armas y dinero secuestrados durante los allanamientos en San Martín de los Andes. Foto MPF Neuquén.

La investigación por el millonario secuestro de droga en San Martín de los Andes sumó un nuevo capítulo con la imputación formal del principal acusado y, en un giro inesperado, también de su propio abogado defensor. En audiencias separadas, la fiscalía avanzó con cargos contra ambos por delitos vinculados al narcotráfico, la tenencia de armas de guerra y el encubrimiento, en el marco de una causa que sigue ampliándose.

El inquilino: droga, armas y dinero

En la primera audiencia, el fiscal jefe Gastón Ávila imputó al inquilino de la vivienda allanada el pasado 3 de abril. Según la acusación, el hombre tenía en su poder casi 10 kilos de droga con fines de comercialización.

El detalle del secuestro es contundente: 4.983 gramos de cocaína y 4.855 gramos de cannabis sativa en forma de cogollos, listos para su distribución.

Durante el procedimiento, llevado adelante por la Brigada de Investigaciones y la División Antinarcóticos Zona Sur, también se incautaron más de 12 millones de pesos en efectivo, 1.350 dólares y 50.000 pesos chilenos.

A esto se sumaron armas de fuego —una pistola Glock con numeración limada y un revólver Taurus calibre .357—, cerca de 100 municiones, balanzas de precisión, un posnet y anotaciones que evidenciarían la actividad comercial.

Elementos robados y múltiples delitos

El allanamiento permitió además recuperar objetos denunciados como robados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos un taladro, dos cámaras profesionales —una Nikon D7100— y una sierra circular.

Por este conjunto de evidencias, el acusado fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de armas de guerra y encubrimiento.

El fiscal solicitó cuatro meses de prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías avaló parcialmente el planteo y dispuso dos meses de detención.

El abogado, también imputado

En paralelo, la fiscal Inés Gerez formuló cargos contra el abogado que inicialmente representaba al principal acusado, tras un procedimiento realizado el 4 de abril en un hotel de la ciudad.

Según la acusación, el letrado poseía droga con fines de comercialización. En su poder se hallaron 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana, además de una pistola Glock 9 milímetros.

El operativo se desencadenó a partir de una denuncia que indicaba que el sospechoso se había alojado allí tras permanecer prófugo durante 24 horas.

Al ingresar a la habitación, el personal policial escuchó la manipulación de un arma. Tras identificarse, irrumpieron y encontraron al abogado con el arma sobre la mesa de luz, junto a envoltorios de droga, una balanza, celulares y una computadora.

Más droga en otra habitación

En un segundo cuarto vinculado al imputado, los investigadores hallaron otros 28,3 gramos de cocaína, 18,5 gramos de cannabis, elementos de corte como bicarbonato, una hoja de cúter y dinero en efectivo.

Por estos hechos, la fiscalía le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra.

Pese al pedido de prisión preventiva, el juez Borgonovo dispuso que el abogado continúe en libertad, aunque sujeto a la obligación de presentarse diariamente en la comisaría 23.