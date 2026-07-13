Indagan a Facundo Leal por presuntas coimas, fraude millonario y desvío de fondos en Arsat

El avance de la Causa ARSAT sumó un capítulo determinante este lunes en los tribunales federales de San Isidro. El exdirector de la firma satelital pública, Facundo Leal, declara bajo arresto en una causa que investiga un presunto esquema de sobornos, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles.

Leal fue trasladado a primera hora desde el penal de Marcos Paz bajo un estricto operativo del Servicio Penitenciario Federal, ingresando por una puerta lateral al juzgado de calle General Paz al 500.

Las indagatorias del juez Lino Mirabelli y la «banda de los mendocinos»

Según detalló infobae, la reactivación del expediente responde a la citación dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar al requerimiento del fiscal Fernando Domínguez. Además de Leal, la jornada incluye la declaración de Gerardo Boschin, exsubgerente de compras de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos Operaciones durante 2025.

Boschin ingresó escoltado por el abogado Marcelo Rochetti sin realizar declaraciones. La lupa judicial sobre este grupo de exfuncionarios —conocidos políticamente como la «banda de los mendocinos»— continuará durante la semana con las citaciones de Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. El magistrado ya dictó la prohibición de salida del país y el levantamiento del secreto bancario para todos los involucrados.

Un robo en San Fernando que destapó contratos por 1,9 millones de dólares

El origen de la causa se remonta al 4 de enero de 2024, tras detectarse un robo de materiales tecnológicos en un predio de San Fernando. A partir de ese hecho, la fiscalía federal descubrió severas irregularidades en el vínculo comercial entre ARSAT y la firma privada Argentina Logistic Services (ALS).

La hipótesis del Ministerio Público sostiene que existió un pacto ilícito para direccionar las adjudicaciones sin la intervención del Directorio ni dictámenes técnicos. Las deficiencias edilicias de la contratista facilitaron el robo de contenedores tecnológicos denominados shelters, destinados a la Red Federal de Fibra Óptica, provocando un perjuicio directo de 151.000 dólares. Por estas prestaciones bajo sospecha, la cúpula estatal emitió 14 órdenes de compra que superaron los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos.

Dólares ocultos y causas por narcotráfico

La situación de Facundo Leal es la más compleja. El exdirectivo ya cumplía prisión preventiva tras un allanamiento en su departamento de Palermo, donde la Policía Federal incautó ketamina, cocaína y pastillas de MDMA, una causa por comercialización de estupefacientes que hoy subroga el juez Daniel Rafecas.

Sin embargo, el nexo económico con la corrupción estatal se fortaleció luego de que las fuerzas de seguridad secuestraran un total de 2,4 millones de dólares en efectivo ocultos en sus propiedades de Buenos Aires y Mendoza. La Justicia trabaja contrarreloj para determinar si esa fortuna en moneda extranjera constituye el cobro de las dádivas de la empresa logística.

Con información de Infobae.