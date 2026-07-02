El frío complica el tránsito en Roca: cuáles son las zonas afectadas y cómo es el operativo del municipio

La ciudad amaneció con hielo en varias intersecciones, provocando el corte de tránsito para prevenir accidentes. (Foto: Juan Thomes)

El municipio de Roca realizó cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad debido a la formación de escarcha y la acumulación de hielo sobre la calzada, con el objetivo de prevenir accidentes viales durante las primeras horas de la jornada.

El descenso de las temperaturas a bajo cero provocó que el agua acumulada en ciertos sectores de la ciudad se congele.

El municipio de la ciudad emitió una alerta por escarcha y cortó el tránsito por acumulación de hielo sobre la calzada. La interrupción se realizó para evitar accidentes, sólo se podrá circular a pie o en bicicleta.

Los pasos de vehículos estará interrumpido hasta finalizar las tareas de distribución de sal sobre la calzada, con el objetivo de evitar el deslizamiento de los vehículos y garantizar la seguridad vial.

Foto: Juan Thomes

Operativo anti heladas: los sectores con hielo en la ciudad

Uno de los cortes se mantiene en la intersección de las calles 9 de Julio y La Pampa, donde la circulación fue interrumpida por completo a raíz del hielo acumulado. Además, también permanece restringido el tránsito en el empalme entre 9 de Julio y Buenos Aires.

Otros sectores con hielo en la calzada son las conexiones entre Tucumán y San Juan, y la intersección Fleming y Gelonch, aunque en estos sectores no se cortó por un menor nivel de peligro.

Foto: Juan Thomes

Las medidas de precaución al manejar con hielo en la calle

Desde el municipio informaron que los cortes continuarán hasta que las calles recuperen condiciones seguras para la circulación. En ese marco, la Dirección de Tránsito y Transporte recomendó a los conductores manejar con extrema precaución y, de ser posible, evitar transitar por las zonas afectadas.

Reducir la velocidad.

Conducir con suavidad, ya que los movimientos bruscos son los principales enemigos del hielo.

Mantener la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante, distancia superior a la habitual.

Usar bien los frenos, no frenar bruscamente, los golpes bruscos harán que el vehículo resbale.

Lo más recomendable es mantener la calma al volante en todo momento, para no perder el control sobre

el auto y/o moto.

Evitar distracciones como fumar, buscar una emisora en la radio, hablar por el teléfono, etc