Intentó matar a un hombre que estaba en la casa de su expareja en Rincón de los Sauces: terminó detenido

Un violento episodio ocurrido en Rincón de los Sauces volvió a poner en el centro de la escena la brutalidad de los ataques por violencia de género. Este fin de semana, un hombre fue imputado por haber intentado matar al amigo de su expareja, a quien baleó en la cabeza durante la madrugada del 10 de octubre.

La fiscal del caso, Rocío Rivero, solicitó la prisión preventiva del acusado por el grave riesgo que representa para la víctima y para su expareja. El juez de Garantías, Juan Pablo Encima, avaló el pedido y dictó cuatro meses de detención mientras avanza la investigación.

El ataque y la «venganza transversal»

Según la información preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía de Neuquén, todo ocurrió cerca de las 6 de la mañana. La mujer, expareja del acusado, se encontraba en su vivienda acompañada por un grupo de amigos y amigas cuando el agresor irrumpió de manera violenta.

Tras exigirle que saliera afuera, comenzó a insultarla y agredirla físicamente. Luego, bajo el supuesto de que ella mantenía una relación sentimental con uno de los presentes, ingresó al domicilio y disparó contra él a la altura de la cabeza. La víctima sufrió una lesión en la zona parietal izquierda y logró sobrevivir de milagro.

El atacante no se detuvo: después del disparo volvió a golpear a su expareja y la amenazó con el arma, intentando llevarsela por la fuerza. Ella se negó y él escapó en una moto, dejando atrás una escena marcada por la violencia y el horror.

Un caso que expone violencia de género extrema

El Ministerio Público Fiscal imputó al acusado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por venganza transversal, además de amenazas con arma, todo en carácter de autor.

La figura de “venganza transversal” es un agravante que contempla los ataques cometidos como una forma indirecta de ejercer violencia de género, es decir, cuando el agresor busca castigar o dañar a una mujer atacando a una persona cercana a ella. En este caso, la víctima fue el hombre que se encontraba en la vivienda.

La fiscal Rivero explicó que el pedido de prisión preventiva por cinco meses se sustentó en el alto riesgo de fuga y en el peligro concreto que corre la mujer, así como la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. El juez Encima avaló la medida pero fijó un plazo de cuatro meses.

Prisión preventiva y avance de la causa

Mientras se desarrollan las diligencias judiciales y pericias, el acusado permanecerá detenido. Desde el MPF indicaron que las pruebas recolectadas hasta el momento, entre ellas los testimonios y los informes médicos, confirman la gravedad del ataque y la intencionalidad homicida.