Intentó robar carne en un supermercado y adulteró un certificado médico en Río Negro: pidieron condena a prisión

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó dos años y dos meses de prisión efectiva para un hombre declarado responsable por los delitos de hurto en grado de tentativa, defraudación a la administración pública y uso de certificado médico adulterado.

La audiencia, realizada de forma presencial, se centró en la cesura de pena luego de que el Tribunal de Impugnación (TI) revocara una sentencia de absolución y lo declarara culpable.

Los hechos investigados

Según se acreditó durante el juicio, el primero de los hechos ocurrió el 13 de septiembre de 2023 en un supermercado de San Antonio Oeste. Ese día, el acusado intentó sustraer varios kilos de carne y otros productos alimenticios. Sin embargo, la maniobra fue advertida por personal de seguridad y frustrada antes de que lograra salir del local.

El segundo hecho se produjo cuando el hombre presentó un certificado médico adulterado ante el municipio de la zona atlántica para extender de manera indebida una licencia laboral. A un documento original que indicaba siete días de reposo, se le agregó un número para ampliar fraudulentamente el período de licencia.

El pedido de la Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión efectiva y la declaración de reincidencia, ya que el imputado registra un antecedente penal computable. Según argumentó la acusación, pese a que la escala penal permitiría una sanción condicional, la existencia de un antecedente impide otorgar nuevamente ese beneficio.

La fiscalía destacó además la gravedad de los hechos, el perjuicio causado a la administración pública y el desapego a las normas evidenciado por el acusado. “Se trata de conductas que afectan la confianza en las instituciones y en la administración estatal”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa coincidió con la Fiscalía en cuanto al monto de la pena acordada, aunque aclaró que mantiene su disconformidad respecto a la declaración de responsabilidad. El abogado defensor adelantó que apelará nuevamente ante el Tribunal de Impugnación, buscando revertir la decisión que anuló la absolución inicial.

El juez de juicio que presidió la audiencia anticipó que la sentencia será dada a conocer en los próximos días.

Cómo fue el proceso previo

El debate oral y público se desarrolló en junio pasado en Viedma. Durante esas jornadas, la Fiscalía acusó al hombre por hurto en grado de tentativa y defraudación a la administración pública, en concurso ideal con uso de certificado adulterado, conforme a los artículos 42, 45, 54, 162 y 174 inciso 5° del Código Penal.

En el juicio se escucharon seis testigos, entre ellos el gerente del supermercado y los agentes de seguridad que detectaron el intento de hurto. También declararon por videoconferencia la responsable del área de Recursos Humanos del municipio —quien detectó la alteración del certificado médico—, el médico que había firmado el documento original por siete días y la directora del hospital local. Una perita calígrafa ratificó que el número añadido al certificado no correspondía a la letra del profesional.

La absolución y el fallo revocado

El 17 de junio, el juez de juicio dictó la absolución del acusado, aplicando el beneficio de la duda. Sin embargo, la Fiscalía apeló esa decisión y llevó el caso ante el Tribunal de Impugnación.

A fines de agosto, se realizó la audiencia de revisión del fallo, y el 18 de septiembre el TI resolvió revocar la absolución y declarar al acusado penalmente responsable de los tres delitos imputados. Además, ordenó fijar una audiencia para la imposición de la pena, que se concretó esta semana.

Próximos pasos

Tras la audiencia de cesura, se espera que el juez emita la sentencia definitiva en los próximos días. Si se confirma el pedido de la Fiscalía, el acusado deberá cumplir una pena de dos años y dos meses de prisión efectiva, con la declaración de reincidencia.

La defensa, en tanto, ratificó que presentará una nueva apelación ante el Tribunal de Impugnación, con la intención de revertir la condena. Mientras tanto, el fallo del tribunal anterior sigue vigente y la causa continúa bajo seguimiento judicial.