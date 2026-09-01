Cuatro años del atentado con Cristina Kirchner: actos en San José 1111 y el duro mensaje de Axel Kicillof

A cuatro años del intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, el peronismo vuelve a dividirse entre la calle y las redes. Mientras la militancia se concentra en el barrio porteño de Constitución, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reapareció con un fuerte mensaje en sus redes sociales para exigir que la Justicia avance sobre los autores intelectuales del ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner.

“Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, lanzó el mandatario provincial en su cuenta de X.

Las «dos caras de una misma moneda» y la grieta en el PJ

Para Kicillof, la falta de avances en la pista política del atentado y la situación judicial actual de la exmandataria forman parte de una misma estrategia de acoso institucional:

Injusta detención: el gobernador vinculó de forma directa la impunidad del ataque con el cumplimiento de la prisión domiciliaria que pesa sobre la expresidenta tras su condena en la causa Vialidad.

el gobernador vinculó de forma directa la impunidad del ataque con el cumplimiento de la prisión domiciliaria que pesa sobre la expresidenta tras su condena en la causa Vialidad. Plan de amedrentamiento: sostuvo que ambos hechos representan “un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo”.

Sin embargo, las palabras del gobernador no ocultan la profunda distancia política que mantiene con la exjefa de Estado. Tras el quiebre del año pasado —cuando Kicillof evitó respaldarla en la interna por la conducción del Partido Justicialista—, el bonaerense avanza en la construcción de un proyecto electoral propio de cara a las presidenciales de 2027, prescindiendo de la tutela del Instituto Patria.

Acto central en Constitución sin la presencia del Gobernador

La conmemoración del aniversario evidencia las dos vías que tomó el movimiento. El peronismo y sus fuerzas aliadas organizaron una concentración masiva frente al departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple su prisión domiciliaria. El orador principal del encuentro será Máximo Kirchner.

Además, diversos espacios opositores difundieron un escrito bajo el lema “La democracia no admite la eliminación del adversario”, advirtiendo sobre los peligros de judicializar la política.

Kicillof no asistirá a la movilización. Su apoyo al reclamo quedó limitado únicamente al comunicado emitido en sus redes sociales.

La situación judicial: autores condenados, pero sin «pista arriba»

En el plano estrictamente judicial, la causa por el ataque logró resolver la responsabilidad de los ejecutores, pero dejó vacíos los casilleros de la autoría intelectual: