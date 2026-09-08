Aníbal Lotocki seguirá en prisión: la Justicia confirmó la condena a ocho años por lesiones y estafa

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 ordenó la detención de Aníbal Lotocki en el marco de la causa donde fue condenado a ocho años de prisión por estafa y lesiones graves cometidas contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

La medida del tribunal se dio tras el dictamen del fiscal general Sandro Abraldes, quien fundamentó la solicitud en la existencia de un riesgo concreto de fuga ante la perspectiva de cumplimiento de una pena efectiva. Cabe destacar que Lotocki ya se encuentra privado de su libertad en un proceso paralelo en el cual es juzgado por el homicidio de un paciente acontecido en abril de 2021.

El juez Jorge Romeo evaluó un cambio en la situación procesal del médico y determinó que se incrementaron los motivos para mantener la restricción de su libertad. En el fallo, sostuvo que la acumulación de procesos judiciales y sus antecedentes representan elementos suficientes para disponer la medida.

“En caso de recuperar su libertad y de cara a enfrentarse nuevamente a cumplir una pena de prisión efectiva de envergadura, Aníbal Rubén Lotocki podría evadirse del accionar de la Justicia”, argumentó el magistrado.

El camino judicial de la condena

En febrero de 2022, la Justicia condenó en primera instancia a Lotocki a cuatro años de prisión por lesiones graves a cuatro pacientes. La investigación demostró que aplicó un producto de relleno con microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) sin informar de manera adecuada sobre los riesgos e implicancias de la sustancia, lo que generó granulomas en las víctimas.

Posteriormente, la Sala III de la Cámara de Casación revisó el fallo a partir de las apelaciones presentadas por la Fiscalía y las querellas, eleva la sanción a ocho años de cárcel al añadir el delito de estafa y amplía a 10 años la inhabilitación para ejercer la medicina. Esta pena de ocho años resultó confirmada en abril de 2025 por la Sala II de la Cámara, y la defensa presentó un recurso de queja que se encuentra pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

Al solicitar la detención preventiva, el fiscal Abraldes planteó en agosto que la condena dejó de ser una expectativa para convertirse en una sanción concreta. En su escrito, remarcó además que el imputado desobedeció en tres oportunidades la obligación de notificar a la Justicia sus ausencias del domicilio por más de 24 horas y fijó residencia fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización previa.

Al compartir el criterio fiscal, el juez Romeo concluyó que la única vía pendiente en este expediente es la resolución de la Corte Suprema, mientras el médico afronta otro juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17. De esta forma, Lotocki permanecerá en prisión preventiva bajo la órbita de ambas causas judiciales.