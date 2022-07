Investigan si hubo mala praxis en la atención de un aborto espontáneo en Cipolletti

La fiscalía de Cipolletti investiga si hubo mala praxis en la atención de un aborto espontáneo en el hospital local.

Yasmin tenía cinco meses de gestación cuando empezó con contracciones y fue derivada de urgencia al hospital de Cipolletti desde Fernández Oro. En el traslado en ambulancia su bebé aún tenía signos vitales, al llegar no le realizaron ningún tipo de control de rutina.

“En la salita me hicieron un ultrasonido y se escuchaban los latidos del corazón. Cuando llegué al hospital de Cipolletti me dejaron con mi pareja en una habitación, me pusieron suero y a los minutos tuve a mi bebé. La historia clínica dice que nació sin signos vitales. Nunca nos dieron el cuerpo«, contó a RÍO NEGRO.

La pareja reclamó reiteradas veces al personal del hospital por el cuerpo de su bebé sin obtener respuestas. “Se pasaban la pelota. Primero nos dijeron que la médica que nos atendió se había tomado licencia, después que consultemos en anatomopatología o en la morgue”, explicó. Tras no tener información realizaron la presentación judicial.

La denuncia ingresó a la Unidad Fiscal Temática n°1 de Cipolletti. Allí el fiscal Martín Pezzetta inició una investigación por mala praxis. Según la información recopilada de historiales clínicos, declaraciones de la víctima y personal de salud el funcionario dictaminó que no había ocurrido una situación de imprudencia o impericia. La causa fue archivada.

De allí se desprendió un segundo legajo que está en manos de la fiscalía de Delitos Especiales. La funcionaria a cargo, Andrea Bravo, investiga ahora si dentro del ministerio de Salud de la provincia existe un protocolo que establezca el accionar en casos de abortos espontáneos y cómo se procede con el feto.

Hasta el momento se sabe que no ingresó el cuerpo a la morgue, ni a anatomopatologia. La hipótesis que se maneja es que los restos fueron desechados.

Este diario consultó con el personal del hospital y no quisieron referirse al caso.

“Yo solo quiero saber qué pasó con el cuerpo de mi bebe. Y si el aborto que sufrí podría haberse evitado. Ya pasaron diez meses”, afirmó Yasmin.