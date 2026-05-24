Recapturaron a un detenido que se fugó de una subcomisaría de Río Negro: así fue el amplio operativo policial

El operativo de búsqueda terminó en el barrio Ceferino, donde el hombre fue interceptado tras intentar huir nuevamente.

La intensa búsqueda desplegada por la Policía de Río Negro en General Enrique Godoy terminó con la recaptura del detenido de 36 años que se había fugado de la subcomisaría 65. El hombre fue localizado oculto en el barrio Ceferino y, al advertir la presencia policial, intentó escapar nuevamente por un terreno baldío, aunque finalmente fue rodeado y reducido.

El operativo se concretó durante la tarde-noche del sábado, luego de varias horas de rastrillajes y recorridas en distintos sectores de la localidad. Según trascendió, los investigadores sostenían como principal hipótesis que el evadido no había logrado salir de Godoy tras la fuga.

La búsqueda se concentró en sectores periféricos

Con esa línea investigativa, los uniformados reforzaron los controles y las recorridas en zonas periféricas, patios internos y sectores donde el hombre podría haber buscado refugio.

Fuentes policiales indicaron que la presencia del prófugo fue detectada en inmediaciones de las calles Raúl Espinoza y Bentacur. Allí se montó un operativo cerrojo para evitar una nueva evasión.

Sin embargo, al verse rodeado, el detenido volvió a correr para intentar perderse entre los descampados. “El operativo ya estaba montado”, señalaron fuentes vinculadas al procedimiento, y explicaron que el hombre fue interceptado a pocos metros.

Quedó detenido por evasión y resistencia

Tras la recaptura, el sospechoso fue trasladado nuevamente a la dependencia policial, esta vez acusado también por los delitos de evasión y resistencia a la autoridad.

El hombre permanecía con prisión preventiva desde mediados de mayo, investigado por una serie de robos de motos y una persecución policial ocurrida en Villa Regina.

La fuga había generado preocupación entre los investigadores ante la posibilidad de que abandonara la localidad. Finalmente, el trabajo conjunto entre personal de la subcomisaría 65 y la Brigada Rural permitió cerrar el operativo sin personas lesionadas y con el detenido nuevamente bajo custodia judicial.