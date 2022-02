Irá a juicio por violencia de género pese a la oposición de la víctima

Una mujer víctima de violencia de género pidió, en una audiencia realizada el año pasado, que no condenen a su ex pareja, quien la golpeaba y maltrataba psicológica y económicamente, porque necesita que trabaje para ayudarla a mantener a los tres hijos en común. En ese entonces una jueza la escuchó y aplicó una suspensión de juicio a prueba al imputado. Ahora un Tribunal de Impugnación revocó ese fallo y ordenó que se haga el juicio contra el hombre.

El hecho de violencia, sobre el cual informó Río Negro el año pasado, ocurrió el 1 de septiembre de 2021 en una localidad del norte de Neuquén. El imputado agredió a su pareja con golpes de puño que le ocasionaron lesiones en el rostro.

Estuvo con prisión domiciliaria, luego se mudó a Neuquén capital y consiguió trabajo en una empresa de transporte. La víctima, se informó en una audiencia realizada este martes, expresó todo el tiempo su interés en que sea sometido a juicio oral.

Pero el 16 de diciembre del 2021 se retractó. En una nueva audiencia con la jueza Carina Álvarez expresó, entre otros conceptos: «Yo lo que no quiero es que él me moleste más. Quiero que él me ayude con mis hijos. Hoy en día se me está poniendo tan difícil… Yo necesito que ellos estudien. Hoy si no tenés estudios no vas a ningún lado, y yo no quiero eso para mis hijos, no quiero que pasen por lo mismo que pasé yo».

La jueza consideró que la mujer se expresaba con libertad, y a pedido del defensor público Juan Pablo Dirr aplicó una suspensión de juicio a prueba. El fiscal jefe Fernando Fuentes impugnó, y así se llegó a la audiencia del martes ante el Tribunal integrado por Fernando Zvilling, Federico Sommer y Florencia Martini.

Dependencia y vulnerabilidad

En un fallo unánime, el Tribunal de Impugnación anuló el fallo de Carina Álvarez. El juez Sommer, al reseñar el veredicto, señaló: «Existe una pericia que da cuenta de una situación de dependencia económica, psicológica, y de vulnerabilidad de la víctima».

Añadió que en su fallo, la jueza no dio respuesta a por qué una víctima de estas características dio su consentimiento para no ir a un juicio. «No aporta razones de entidad para apartarse de la opinión especializada de la psicóloga», indicó.

«Debemos propiciar la resolución del conflicto primario, pero el consentimiento de la víctima bajo estos graves problemas de retractación, fundados en dependencia física y económica, obstan a cualquier solución en ese carril», añadió Sommer.

«La violencia de género es trasversal; no entendemos que so pretexto que la suspensión de juicio a prueba ha sido consentida, solucione el conflicto», dijo.