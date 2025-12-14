Irá a la cárcel por tener drogas en Río Negro: una condena previa lo complicó y cumplirá su pena en prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca dictó una condena de prisión efectiva contra un joven oriundo de Cipolletti por el delito de tenencia simple de estupefacientes. La sentencia fue firmada por el juez Alejandro Adrián Silva, en el marco de un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

El acusado fue hallado penalmente responsable de tener bajo su custodia cocaína y marihuana en su domicilio de la ciudad de Cipolletti, durante un allanamiento realizado en abril de 2024. El fallo impuso una pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de una multa y el pago de las costas procesales.

El procedimiento que originó la causa

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 28 de abril de 2024, alrededor de las 10.11, cuando personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Pastor Bowdler y calle A, en Cipolletti. La diligencia había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro en el marco de una causa provincial.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 89,1 gramos de cocaína y 122 gramos de marihuana. Según consta en el expediente, la marihuana fue hallada en frascos de vidrio ubicados sobre una mesa y una mesada, además de una porción dispuesta sobre una servilleta. En tanto, la cocaína se encontraba dentro de una bolsa de nailon negra sobre la mesada de la vivienda.

Además de las sustancias, los uniformados incautaron una balanza de precisión con restos de cocaína, elemento que fue incorporado como prueba en la causa federal.

De la acusación inicial al juicio abreviado

En una primera instancia, la Fiscalía Federal había atribuido al joven el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, durante la etapa de instrucción, el juez interviniente modificó la calificación legal y lo imputó por tenencia simple de estupefacientes, prevista en el artículo 14, primer párrafo, de la ley 23.737.

Una vez radicada la causa en el Tribunal Oral Federal de General Roca, se fijó fecha de debate. No obstante, el mismo día de esa instancia las partes informaron que habían arribado a un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo que permitió resolver el proceso sin llegar a un debate oral completo.

El acuerdo fue presentado por el fiscal federal Diego Martín Paolini y el defensor particular Michel Rischmann, y aceptado por el imputado, quien reconoció el hecho y la calificación legal.

Los fundamentos de la sentencia

Al homologar el acuerdo, el juez Silva consideró que se encontraban cumplidos todos los requisitos previstos por el Código Procesal Penal de la Nación. Destacó que el hombre admitió el hecho imputado, que la pena acordada se encontraba dentro de los márgenes legales y que el trámite se realizó respetando las garantías del debido proceso.

El magistrado valoró como elemento relevante la existencia de antecedentes penales computables. En particular, tuvo en cuenta que el sentenciado había sido condenado en 2020 a una pena de tres años de prisión en suspenso por otro delito, lo que incidió en la determinación de una sanción de cumplimiento efectivo.

Asimismo, ponderó la naturaleza del hecho, la cantidad de droga secuestrada, la modalidad de comisión, la situación personal del imputado y el carácter transaccional del juicio abreviado.

Pena impuesta y lugar de detención

Finalmente, el Tribunal condenó al hombre a un año y seis meses de prisión efectiva, una multa y el pago de las costas procesales. Además, dispuso que la condena sea cumplida con preferencia en la Unidad de Detención 5 del Servicio Penitenciario Federal de General Roca.

Para ello, se ordenó dar intervención a la Oficina Judicial, que deberá gestionar el cupo correspondiente y notificar al condenado para que se presente ante la fuerza federal que se determine, a fin de hacer efectiva la detención.

Destino de la droga y de los elementos secuestrados

En otro tramo del fallo, el juez ordenó la destrucción de la totalidad del material estupefaciente secuestrado, junto con los envoltorios y elementos que contenían restos de las sustancias, tal como lo establece el artículo 30 de la ley 23.737.

También dispuso el decomiso definitivo de la balanza de precisión incautada durante el allanamiento, al considerarla un elemento directamente vinculado con el delito investigado.

Cierre de una causa federal

Con esta sentencia, el Tribunal Oral Federal de General Roca dio por concluido el proceso penal que se originó a partir de una investigación provincial y derivó en una condena federal por infracción a la ley de estupefacientes.

El fallo quedó registrado y notificado a las partes, y una vez que adquiera firmeza se avanzará con las comunicaciones de estilo y el archivo definitivo de las actuaciones.