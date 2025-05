Jofré, el tirador de ATE, va camino a las salidas transitorias en Neuquén: una de sus víctimas se opondrá

Pedro Jofré, el tirador de ATE que asumió su responsabilidad a regañadientes, está muy acerca de acceder a las salidas transitorias. Se le impuso ocho años de prisión por una triple tentativa de homicidio, en 2022. El 28 de enero de este año cumplió la mitad de la condena, según la defensa, por que logró una reducción del plazo.

Aquel 29 de julio, en San Martín de los Andes, hubo un violento enfrentamiento entre militantes del sindicato de estatales. Jofré disparó tres veces con un revólver calibre 32 largo, de numeración limada, e hirió a Elena Cabezas, una empleada municipal que iba a retirar su auto.

Los otros dos tiros fueron contra los fotógrafos Patricio Rodríguez y Federico Soto, que registraron el momento exacto en que se lo ve al imputado con el arma. Se salvaron milagrosamente.

Jofré huyó y llegó a la ciudad de Neuquén, donde horas después, se presentó con el pelo teñido. En la investigación declaró como testigo el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, que dijo: «es un compañero como cientos de delegados que tenemos en la organización«. Le recomendó entregarse en la capital, porque en San Martín no estaban dadas las condiciones.

Informe favorable

Si bien Jofré tuvo abogados particulares -Juan Coto primero y Mario Rodríguez Gómez después- desde que está ejecutándose la pena lo asiste la defensa pública.

La funcionaria, Luciana Petraglia, afirmó que el imputado cumple con el requisito temporal para acceder a las salidas transitorias, debido a que superó la mitad de la condena. Señaló que se le computó una reducción de 18 meses por estímulo educativo (cursos que completó, por ejemplo). Además sumó el informe de población judicializada, que le es favorable.

Si la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, lo permite podrá empezar a realizar las salidas para el afianzamiento de sus vínculos: esto es ir y venir en el día a un determinado domicilio acordado. El año que viene, en mayo, podría acceder a la libertad condicional.

La fiscalía aún no fijó cuál será su postura, aunque sabe que reúne los requisitos.

Federico Egea, abogado querellante de Elena Cabezas, anticipó que se opondrá. Cuestionará el cómputo y el informe. Indicó que la conducta de Jofré en la Unidad 12 no ha sido «intachable» y mencionó que fue denunciado por amedrentar a las visitas de los internos.

No mostró arrepentimiento

Ayer estaba previsto que se realizara la audiencia para analizar las salidas, pero se suspendió porque Egea no había sido notificado. Se espera que Cabezas pueda viajar. Ella hizo pública una carta en la que expresó su posición al respecto.

«No escribo desde el rencor, sino desde el dolor de tener que vivir con las secuelas de aquel día. Aún hoy me cuesta llevar mi vida con normalidad, sintiendo constantemente el dolor físico y emocional, y enfrentando la cicatriz que llevará mi cuerpo de por vida. Todo eso me lo arrebató un acto de violencia que nunca debió ocurrir, en un contexto que jamás debió llegar a ese extremo. Lo que sucedió ese día no fue una simple protesta: fue una agresión directa, con un arma, dentro de una manifestación que terminó en caos y violencia desmedida», planteó.

Y agregó: «Por eso me resulta incomprensible que se considere otorgar beneficios a alguien que atentó contra la vida de otra persona. Me pregunto si ha mostrado arrepentimiento, si ha asumido alguna responsabilidad, si ha pedido disculpas. Yo, hasta hoy, no las recibí».