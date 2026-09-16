Con el roquense Ventura, Argentina cerró con récord 1-1 su primera jornada en el Mundial U23 de 3×3

Con la participación del roquense Alfredo Ventura, jugador de Deportivo Viedma, la Selección Argentina comenzó su participación en el Mundial U23 de 3×3 con un saldo de una victoria y una derrota en el grupo D. El certamen se disputa en Wuhan, China.

En el primer turno, el combinado nacional cayó ante Estados Unidos por 21-14 tras marcar el ritmo desde el comienzo. Argentina llegó a estar 14-10 a falta de tres minutos, pero los norteamericanos respondieron con un sprint final para quedarse con la victoria. Fabricio Peralta y Franco Ciarrocca aportaron 5 puntos cada uno, Benjamín Marchiaro sumó 3 y 9 rebotes, mientras que Ventura anotó 1.

Un poco más tarde llegó la recuperación del equipo dirigido por Iñaki Ibarra. En el segundo encuentro, Argentina consiguió la victoria por 18-13 ante el anfitrión China. El seleccionado abrió el marcador, se mantuvo siempre al frente y manejó la diferencia hasta el final. Marchiaro fue el goleador con 6 puntos, seguido por Peralta con 5, Ciarrocca con 4 y Ventura con 3.

Ahora, la acción continuará este viernes 18 de septiembre. Desde las 7:20 (hora argentina), la Selección enfrentará a Corea, mientras que a las 9:50 cerrará ante Lituania, en el último duelo de la zona. Los dos mejores equipos del grupo D avanzarán a los cuartos de final, por lo que Argentina buscará conseguir un lugar entre los mejores ocho que continuarán en carrera por el título mundial.

En los otros duelos de la zona, Lituania derrotó 22-16 a China, mientras que Corea superó 21-14 a Estados Unidos, dejando la definición totalmente abierta. Todos los partidos se pueden ver en vivo a través del canal de YouTube de FIBA 3×3.