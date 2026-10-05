Juicio contra un experiodista de Cipolletti por abuso sexual: los alegatos marcan el cierre del debate

El juicio oral contra un experiodista de Cipolletti acusado de abuso sexual con acceso carnal contra un menor de edad llega este lunes a su última jornada, con los alegatos de cierre de las partes. El proceso comenzó luego de una investigación iniciada en 2023 y se desarrolla a puertas cerradas para preservar la identidad y la intimidad de la víctima.

El tribunal está integrado por Guillermo Baquero Lazcano, Julio Sueldo y Marcelo Gómez. Ante los jueces expondrán sus conclusiones la Fiscalía, la defensa particular del acusado y la Defensoría de Menores.

Una causa que llegó a juicio en medio de una fuerte repercusión

El caso tomó estado público en 2023, luego de un episodio ocurrido en una emisora radial de Cipolletti, cuando el padre del menor ingresó al edificio en medio de una situación de tensión vinculada con la denuncia.

El acusado es Hugo Jara, quien durante años desarrolló tareas como periodista y movilero en la ciudad. La causa avanzó en febrero de 2024, cuando la Justicia formuló cargos en su contra por la acusación de abuso sexual.

Durante la investigación se incorporó, entre otros elementos, la declaración del menor mediante Cámara Gesell. La hipótesis fiscal sostuvo que los hechos denunciados se habrían producido durante distintos períodos y que existía un vínculo familiar entre el acusado y la víctima.

El expediente atravesó varias etapas

Luego de la formulación de cargos, el acusado permaneció en libertad mientras continuó la investigación penal. El proceso llegó posteriormente a la instancia de control de acusación, realizada en noviembre del año pasado, y finalmente derivó en el juicio oral que comenzó con distintas jornadas de debate.

La Fiscalía está representada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal del caso Rocío Guiñazú. La defensa particular está a cargo del abogado Leonel Herrera Montovio y también interviene la defensora de Menores Alicia Merino.

Durante las audiencias declararon numerosos testigos y se incorporaron elementos probatorios que serán considerados por el tribunal al momento de resolver.

Un debate a puertas cerradas

Por tratarse de una causa que involucra a una persona menor de edad, el juicio se realiza sin público. La medida busca garantizar los derechos de la víctima y evitar la difusión de información que pueda permitir su identificación o afectar su intimidad.

Por esa misma razón, no se conocen públicamente los detalles de buena parte de las declaraciones ni de la prueba producida durante las audiencias.

La jornada de este lunes estará centrada en los alegatos finales de las partes. Luego, los jueces deberán analizar la prueba incorporada durante el debate y resolver sobre la responsabilidad penal del acusado respecto de los hechos atribuidos por la Fiscalía.

El próximo jueves 8 se conocerá el veredicto. En caso de ser declarado penalmente responsable, deberán fijar 5 días para la presentación de pruebas de cara al juicio de cesura de determinación de la pena.