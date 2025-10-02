Juicio Daniel Solano II en Río Negro: absoluciones y condena por vejaciones a uno de los policías

El Tribunal de Juicio de Roca dio a conocer este jueves el veredicto en el Juicio Solano II, proceso que analizó nuevas responsabilidades en torno a la desaparición y muerte del trabajador salteño Daniel Solano, ocurrida en Choele Choel en noviembre de 2011.

En una audiencia seguida por vía remota, los jueces resolvieron que Walter Raúl Etchegaray fue hallado culpable por el delito de vejaciones, aunque lo declararon «no culpable» como partícipe necesario en el homicidio agravado.

En tanto, los policías Cristian Gustavo Toledo y Ceferino Sebastián Muñoz tanbién fueron declarados «no culpables» de los cargos de encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El alcance del fallo

La decisión del Tribunal, integrado por los jueces Alejandro Pellizzón, Maximiliano Camarda y Natalia González, fue tomada por unanimidad. Ahora se abrirá una nueva instancia de juicio de cesura, en la que se fijará el monto de la pena que deberá cumplir Etchegaray.

La resolución se conoció luego de un debate que se extendió entre el 22 y el 29 de septiembre y que incluyó alegatos de la Fiscalía, la querella y las defensas. Según explicó el juez Camarda al dar lectura al veredicto, la prueba presentada en juicio no fue suficiente para responsabilizar a Toledo y Muñoz de los delitos imputados.

Fundamentos de la absolución

El Tribunal consideró que la acusación contra Toledo y Muñoz se basó en “suposiciones carentes de sustento probatorio” y en un análisis parcial de testimonios. Camarda señaló: “Una cosa es alegar y otra muy distinta es probar”.

Respecto de Etchegaray, se desestimó su participación necesaria en el homicidio agravado de Solano por no acreditarse el dolo en su conducta. Sin embargo, el Tribunal sí lo declaró culpable de vejaciones, en base a testimonios y pruebas que demostraron el trato violento hacia la víctima en el interior del boliche Macuba la madrugada del 5 de noviembre de 2011.

El rol de cada imputado

Durante la audiencia, el Tribunal recordó que Etchegaray, junto a otro policía condenado en el primer juicio, participó del retiro violento de Solano del local bailable. Testigos afirmaron que recibió empujones y golpes mientras era llevado hacia la salida.

En el caso de Toledo y Muñoz, se concluyó que no quedó probada su responsabilidad ni en las omisiones posteriores ni en la falta de actuación frente a la desaparición del joven. Para los jueces, no se pudo acreditar que hayan tenido un rol de encubrimiento ni que incumplieran sus deberes como funcionarios públicos.

La voz de las partes

La Fiscalía, representada por María Teresa Giuffrida, había solicitado condenas por encubrimiento y participación necesaria en el homicidio. La querella, encabezada por Leandro Aparicio, también insistió en la culpabilidad de los tres imputados.

En contrapartida, las defensas de Nicolás Suárez Colman, Miguel Salomón y Gustavo Viecens reclamaron la absolución, señalando contradicciones en los testimonios y falta de pruebas científicas. Finalmente, el Tribunal avaló esta postura y resolvió a favor de los acusados, salvo en el caso de Etchegaray.

Expectativa por la cesura

Con el veredicto de hoy, se abre la etapa de cesura, en la que se evaluará el monto de pena que recibirá Etchegaray por el delito de vejaciones. Las partes tendrán cinco días hábiles para ofrecer pruebas.

La lectura completa de la sentencia, con todos los fundamentos, se dará a conocer al finalizar esta etapa. El proceso mantiene viva la expectativa de familiares y militancias, quienes señalaron que la lucha por justicia por Daniel Solano sigue abierta.

Un caso emblemático en Río Negro

El caso Solano continúa siendo uno de los más significativos de violencia institucional en democracia. En 2018, siete policías fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio del joven trabajador golondrina, sentencia que quedó firme en 2023.

Este segundo juicio, conocido como Solano II, buscaba establecer si hubo más responsabilidades por encubrimiento, incumplimiento de deberes y participación en la desaparición. Aunque el veredicto desvirtuó la acusación sobre los imputados, se reconoció que hubo vejaciones cometidas contra Solano en la madrugada de su desaparición.

El fallo marca un nuevo capítulo en la extensa búsqueda de justicia por Daniel Solano. Si bien la condena por vejaciones contra Etchegaray representa un avance parcial, la absolución de los demás imputados generó sensaciones encontradas entre familiares y organizaciones sociales.

El caso, que ya lleva casi 14 años, sigue siendo un símbolo de lucha contra la impunidad y un llamado a esclarecer por completo las responsabilidades policiales y judiciales en la desaparición y muerte de Solano.