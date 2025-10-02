Juicio por Daniel Solano II: se conocerá el veredicto y hay expectativa en Roca por los tres policías acusados

El caso Daniel Solano vuelve a ocupar un lugar central en la agenda judicial y social de Río Negro. Este jueves al mediodía, el Tribunal Colegiado de Roca dará a conocer el veredicto del juicio conocido como “Solano II”, en el que están imputados tres policías por los delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes y participación necesaria.

La expectativa es alta: la fiscalía pidió condenas para los acusados, mientras que las defensas reclamaron absoluciones. A casi 14 años de la desaparición de Daniel Solano en Choele Choel, la Justicia deberá definir si hubo más responsabilidades dentro de la fuerza policial por un entramado de silencios y omisiones que prolongaron la impunidad durante más de una década.

Un juicio con fuerte acompañamiento social y la última palabra de un imputado

El debate oral concluyó el lunes con la jornada de alegatos, en una audiencia con fuerte acompañamiento de familiares, militancias y organizaciones de Derechos Humanos. Allí, la fiscalía insistió en la culpabilidad de los policías Walter Etchegaray, Cristian Toledo y Ceferino Muñoz, mientras que las defensas apuntaron a la falta de pruebas firmes.

Antes de los alegatos, el policía Cristian Toledo pidió declarar. Negó cualquier participación en la desaparición y sostuvo que en la madrugada del 5 de noviembre de 2011 “no pasó absolutamente nada” en el boliche Macuba. Afirmó que no retiró ni vio retirarse a ninguna persona y que cumplió con sus funciones de control en la puerta del local.

“Quería decir que no pasó nada, no se retiró ninguna persona, yo no presencié ni participé de retirar a ninguna persona esa noche”, dijo, en un intento por desvincularse de las acusaciones.

De qué trata la acusación de la fiscalía

Para la fiscal Teresa Giuffrida, los tres policías imputados fueron parte del operativo que culminó con la desaparición de Solano. Recordó testimonios claves: un DJ aseguró haber visto cómo Etchegaray lo sacaba con golpes y arrastrándolo por las escaleras, mientras que una testigo relató: “La policía lo levantó como una bolsa de papas, voló de arriba”.

La fiscalía sostiene que Etchegaray actuó como partícipe necesario del homicidio agravado, en complicidad con los siete policías condenados a perpetua en 2018, mientras que Muñoz y Toledo incumplieron con sus deberes y encubrieron el hecho al no realizar actuaciones ni informar sobre el procedimiento.

Omisiones que pesan

Según Giuffrida, el accionar de los policías prolongó la desaparición y encubrió el crimen. “No podemos comprar esta versión de que en ese momento estaba todo bien y que se retiró solo. Lo que ocurrió es que Solano fue subido a esa camioneta y a partir de ahí desapareció”, afirmó.

La fiscalía remarcó que los agentes no labraron acta alguna ni dieron información a sus superiores cuando comenzó la investigación, lo que constituyó una grave omisión.

La estrategia de las defensas

Las defensas de los tres policías buscaron sembrar dudas sobre la acusación. Los abogados Viecens y Salomón, representantes de Toledo, reclamaron la absolución y argumentaron que su cliente no participó de hechos violentos, sino que solo cumplió funciones básicas en el control del local.

El abogado Suárez Colman, defensor de Etchegaray y Muñoz, también pidió la absolución. Negó la existencia de violencia en el retiro del joven y sostuvo que los testimonios carecen de concordancia. “Estamos llenos de dudas, la verdad acá no existe”, sentenció.

Un caso emblemático en democracia

El caso Daniel Solano se convirtió en un emblema de violencia institucional en democracia. El joven salteño, que trabajaba como temporario en las cosechas, fue visto por última vez en noviembre de 2011 en Choele Choel. Su desaparición desnudó una trama de complicidades y encubrimientos que llevaron a siete policías a recibir prisión perpetua en 2018, fallo que quedó firme en 2023.

Este segundo juicio busca determinar si hubo responsabilidades adicionales en la fuerza que permitieron sostener la impunidad por más de una década.

La expectativa por el fallo

Concluidos los alegatos, el Tribunal deliberó sobre pruebas, testimonios y argumentos. El veredicto se leerá hoy, jueves 2 de octubre, al mediodía a través de una audiencia virtual vía Zoom, tras el pedido de las partes para evitar traslados desde el Valle Medio hasta Roca.

La resolución marcará un nuevo capítulo en la larga lucha por justicia. La familia Solano, acompañada por organizaciones de Derechos Humanos, anticipó que seguirá movilizada hasta que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido.