Juicio por el crimen de Facundo Castillo: sus entrenadores lo recuerdan con «gran olfato para el gol»

El próximo lunes inicia el juicio por jurado que resolverá que sucedió la noche en la que Facundo Castillo fue atropellado. RÍO NEGRO entrevistó a dos de los entrenadores que tuvo Facundo en su vida deportiva, hablaron sobre su paso por la cancha, su aporte al equipo y cómo se preparan de cara al juicio por jurados que comienza el próximo lunes 17.

Facundo Castillo era un joven apasionado por el deporte. Luego de su partida dejó marcado el corazón de varios de sus compañeros que compartieron con él la cancha. En las canchas de Patagonia Club Raul Garrido y Sergio Ferrague lo recordaron entre risas y lágrimas. “Un joven con olfato para el gol” fue la frase con la que definieron su trayectoria.

Raúl Garrido fue entrenador de Facundo Castillo durante el secundario. “Cuando pasa el tiempo y uno empieza a rever lo que hizo se da cuenta de que pasábamos mucho tiempo con los chicos en esa época. Facundo entrenaba en varias categorías, estaba todo el día conmigo, de lunes a viernes. Y los fines de semana siempre había un partido o torneo”, manifestó el entrenador.

La familia de Facundo Castillo siempre lo acompañó en su carrera deportiva. Según comentaron los entrenadores “la familia colaboraba cada vez que el club necesitaba. Estaban en todos los partidos, llevaban a los chicos a los torneos, organizaban ventas de empandas, pollos. El agua que hoy tiene el club es gracias a que el papá de Facundo la gestionó”, expresó.

Quienes conocieron a Facundo coincidían en que era un joven que emanaba alegría. “Nunca lo vimos enojado, llegaba sonriendo desde el portón, te abrazaba y se ponía a entrenar. Era el soporte del equipo, sus papás criaron dos hijos increíbles”, manifestó Raúl.

Facundo Castillo, un gran goleador

Sergio Ferrague comenzó a entrenar a Facundo en el 2004. Tenía doce años cuando llegó al Club Patagonia, lugar en el que llegaría a debutar en primera.

“En 2004 me lo mandaron de FairPlay, jugo hasta el 2011 con nosotros. Fue campeón en todas las categorías en las que jugó. Era un goleador nato, tenia un gran olfato para el gol”, remarcó Sergio.

Con un tinte emotivo en la voz los entrenadores describieron a Facundo como un gran jugador. “Futbolísticamente jugaba muy bien en cualquier posición que lo pusieras . Como persona aportaba muchísimo al equipo, nunca fue expulsado por una pelea o por enojos, si perdíamos levantaba el animo del grupo”, recordaron.

Un asado que nunca ocurrió

Raúl, o Rauli como le dicen sus allegados, contó que Facundo siempre se acordaba de su cumpleaños. El último mensaje que Facundo le envió dice “Rauli, tenemos que armar el asado de la copa coca cola, cuando nos vamos a juntar?”.

“Ese asado nunca ocurrió, la vorágine de la vida nos lleva a posponer cosas. Yo siempre intento ponerme en los zapatos de Marcelo y Analía -los padres de Facundo – pero me resulta imposible. Mi hijo también estaba en esa fiesta, pero se vino antes, podría haberle pasado a cualquiera”, expresó Raúl.

Frente a la instancia de juicio que iniciará la semana que viene Raúl manifestó que piden el apoyo de la gente con la familia de Facundo. “Si queremos una sociedad más justa tiene que haber justicia, me quedó esa frase del último acto que hicimos”, dijo.

«Quise cuidarlo siempre» dijo el hermano de Facundo

Emiliano Castillo, el hermano de Facundo, habló sobre su relación con su hermano. «Siempre quise cuidarlo, cuando era chico se metió a jugar a mi equipo, era tres años menor y en los viajes de fútbol mis compañeros le querían enseñar malas palabras y yo les decía que no», remarcó Emiliano.

Raúl y Emiliano recordaron entre risas cómo se veía Facundo usando los pantalones de fútbol para más grandes. «Era chiquito, morrudito, petacón y con los pantalones grandes era muy chistoso verlo. Tenia un gran carácter en la cancha», comentaron.

Dentro y fuera de la cancha la protección de hermanos era trascendental. «Una vez lo fui a ver a la cancha, ese día se rompió los ligamentos. Me metí en la cancha porque lo habían golpeado y él se molestó. Me dijo que si no me controlaba no vaya más a verlo, y no fui», recordó Emiliano con lagrimas en los ojos.

El lunes inicia el juicio por jurado

La Oficina Judicial de Cipolletti comenzó a contactar a las 60 personas seleccionadas como potenciales jurados. Informaron que están siendo citadas para la audiencia del viernes 14 de abril, de cara al juicio por jurados que comienza el lunes 17, donde se juzgará a Ramiro Gutiérrez por el homicidio de Facundo Castillo.

Los funcionarios y funcionarias de la Oficina Judicial Penal no solo se comunican con hombres y mujeres de Cipolletti sino de toda la Cuarta Circunscripción que comprende las localidades de Fernández Oro hasta Catriel.

Se advirtió en los primeros contactos que la gente es reticente a dar algunos datos personales que necesita el Poder Judicial para coordinar el operativo de selección definitiva. Sin embargo se aclaró que las preguntas no están orientadas a cuestiones bancarias ni se solicitan contraseñas.