«La verdad es el primer paso»: el video del padre de Agostina Vega en el día que cumpliría 15 años

Agostina Vega, la adolescente asesinada en la provincia de Córdoba, cumpliría hoy 15 años y en medio de la investigación se conoció el emotivo video que realizó Gabriel Vega, su padre. «La verdad es el primer paso«, se indica en la secuencia de imágenes y se recalca el pedido de Justicia por el femicidio.

Habrá además una Misa en el aniversario de su cumpleaños.

“Tus 15 años siempre serán recordados”, el video del padre de Agostina Vega

“Tus 15 años siempre serán recordados”, así comienza el video que Gabriel Vega, padre de la menor, realizó para recordar a su hija. En el archivo, que dura casi cinco minutos, muestra diversas imágenes de la adolescente solo o con familiares.

En el cierre del video, pidió deferencia en todos los planos: “En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina”.

Conforme a la información compartida a la Agencia Noticias Argentinas, los familiares paternos realizarán este miércoles una misa.

Respecto a la familia materna, no tienen esperado hacer alguna conmemoración por el día en el que Agostina cumpliría años.

Tiempo atrás Melisa, la mamá de la adolescente, contó que tenían organizado un festejo por los 15 años y que la víctima ya había elegido un vestido: «Es algo muy doloroso”.

Días atrás se conoció una carta abierta que escribió Gabriel Vega en la que manifestó que la causa «no es un juego” sino que “se trata del femicidio de mi hija» y fue en respuesta por supuestas “acusaciones y descalificaciones” dirigidas hacía él y a su equipo de abogados.

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