Juicio por un crimen en Valle Azul: pidieron declaración de responsabilidad para el único acusado

El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la declaración de responsabilidad para Juan Alberto Kusiak porque entendió que está probado que la noche del 30 de septiembre del 2021 asesinó a Candelario Martínez de quien sospechó que le había robado su billetera. Lo atacó con un cuchillo y también hirió de gravedad a otra personas que se encontraba en el lugar, sostuvo.

Esta mañana y luego de cuatro jornadas, finalizó el juicio que tiene a Kusiak (41 años) como único acusado del sangriento ataque ocurrido en el Establecimiento Nehuen, jurisdicción de Valle Azul.

En los alegatos, los fiscales Juan Carlos Luppi y el adjunto Agustín Bianchi, explicaron que los hechos ocurrieron en un campo aislado donde había tres personas entre las que se encontraban la víctima fatal, el atacante y el hombre que resultó gravemente herido.

“Con la prueba producida durante este debate se ha podido establecer una cronología de lo sucedido, a través de quien resultó con vida luego del ataque como también a través de las pericias, personal policial interviniente. Por ello afirmamos que hay elementos objetivos en el lugar que corroboran la versión del agredido, versión que se mantuvo a lo largo del tiempo, tanto cuando fue asistido por personal policial en el lugar del hecho, como cuando fue entrevistado en el hospital, como en la declaración que brindó en ésta sala de audiencias”, agregó el fiscal.

Y agregaron que el imputado intentó crear una coartada «yendo a la comisaría, y que le asestó tres puñaladas en la zona del tórax con la clara intención de causar la muerte a Martinez, y en relación a las heridas de la otra persona, la pericia concretada por el Cuerpo de Investigación Forense constató que eran graves con riesgo de perder la vida”.

Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó que lo declare responsable penal, y que en caso de que el Tribunal Colegiado resuelva a favor de este pedido, que el hombre cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva.

La teoría de la defensa

El defensor penal público, Juan Pablo Chirinos, también presentó su teoría. «Cómo hicieron para hacer desaparecer material genético de la ropa secuestrada, ¿la lavaron?, ¿lavaron el auto en dos horas?. Mi cliente no puede caminar, tiene una discapacidad en su pierna, hasta quien lo atiende casi diariamente por esta afección dice que no pudo haber atacado de esa manera a estas dos personas, pues no puede”.

“El relato de quien recibió las heridas para esta parte no es creíble, y todos los indicios son anti-biológicos y pueden ser tomados para todos lados”, agregó.

Y es por eso que solicitó la absolución de su defendido y se opuso al pedido de prisión preventiva. «Mi asistido siempre ha estado a derecho, y tiene derecho a transitar todo el proceso en libertad, como toda persona inocente”, explicó.

En el cierre del proceso Kusiac también habló ante el tribunal y ratificó que la víctima sacó un arma de fuego y apuntó contra ellos y que escapó del lugar. Al otro día se presentó en la comisaría de Valle Azul contando lo sucedido. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Chirinos explicó que su cliente sólo ratificó lo que había dicho en la primera parte del proceso.

El tribunal integrado por los jueces Emilio Standler, Alejandro Sánchez Freytes y Maximiliano Camarda darán a conocer su veredicto el próximo miércoles 15 de mayo al mediodía.

El cuchillo tenía una hoja de 25 centímetros

“Entre las diez y las once de la noche del 30 de septiembre de 2021 se encontraban reunidos tres hombres. En un momento, el imputado habría comenzado a recriminarle a uno de ellos que le habría sacado la billetera, y sin mediar palabra, arremetió contra él con un arma blanca de 25 centímetros aproximadamente de largo, provocándole heridas graves”, explicó el fiscal del caso.

El resultado de la autopsia determinó que el fallecimiento de Candelario Martínez se produjo por una hemorragia interna producto de una lesión de arma blanca. La calificación legal es “homicidio simple y lesiones graves, en concurso real”, según los Artículos 45, 55, 79 y 90 del Código Penal.