Más problemas con Flybondi: tras 12 días sin vuelos, dejó de funcionar el sitio web de la aerolínea

La situación para Flybondi es delicada. Después de 12 días sin operaciones, el sitio web de la low cost apareció inactivo para consultar vuelos, comprar pasajes o reprogramarlos.

El sitio de Flybondi fuera de servicio

La página muestra un error 504 bajo la leyenda «Gateway time-out» y, hasta el momento, la empresa no brindó explicaciones oficiales al respecto.

Fuentes consultadas por La Nación, informaron que el inconveniente estaría vinculado a una caída del servido principal y se prevé que en el transcurso de la jornada se reestablezca el servicio.

A las 14.04 hs de este martes 18 de agosto, el sitio de Flybondi seguía sin funcionar

El episodio se registra después de que Brasil le prohibiera a la empresa vender pasajes con ese destino y de que la Justicia dispusiera un embargo por una deuda con ARCA superior a $1500 millones.

Además la situación genera disgusto entre sus usuarios ya que, desde hace meses, la única forma de adquirir pasajes de Flybondi es a través de su sitio web, ya que distintas agencias habían dejado de comercializarlos debido al elevado número de cancelaciones de la compañía.

La situación actual de Flybondi

Según lo informado por el sitio Failbondi, en lo que va del 2026 la aerolínea canceló 2400 vuelos, afectando a unos 383.000 pasajeros.

Desde enero, la empresa no realiza reembolsos a pasajeros por vuelos cancelados, pese a que esa obligación está contemplada tanto en el Código Aeronáutico como en la Ley de Defensa del Consumidor. Si se toma como referencia una recaudación promedio de US$50 por tramo, la deuda acumulada por pasajes superaría los US$19 millones.

Al escenario se le suma la situación con los trabajadores de la compañía. La firma acumula salarios adeudados correspondientes a junio y julio, además del medio aguinaldo, para el personal que aún permanece en relación de dependencia.

Además, más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar las indemnizaciones por despidos sin causa y los acuerdos de retiro voluntario que la propia compañía firmó y homologó.

Por otra parte, el jueves 6 de agosto, la falta de pago de los aportes patronales dejó a empleados activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga ni obra social, lo que interrumpió tratamientos y controles médicos. Desde ese día, Flybondi ya no tiene más vuelos activos.

Este cuadro de incumplimientos generalizados alimenta la expectativa de que la empresa podría decidir en los próximos días la presentación de un concurso preventivo.

En la Justicia Comercial ya se acumulan varios pedidos de quiebra contra la compañía que, por ahora, no avanzaron. Pero ya se advirtió que de persistir los incumplimientos, esos expedientes podrían derivar en un pedido de declaración de quiebra.

Con información de La Nación