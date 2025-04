La búsqueda de Luciana Muñoz llegaría a las pantallas de calle en Neuquén

Los días 13 de cada mes, la familia, amigas y organizaciones feministas y solidarias reclaman en el centro de Neuquén, novedades de Luciana Muñoz, la joven desaparecida el año pasado. Este jueves se buscará que la campaña de visibilización de su ausencia, llegue a las pantallas callejeras que dependen del municipio.

«No hay información ni novedades desde su desaparición, entendemos que tanto la pantalla de arriba de la municipalidad como las redes, son un medio importante para que toda la gente de Neuquén se entere de que está desaparecida», dijo la concejala del FIT, Priscila Otton, autora de la iniciativa. El objetivo es que aparezcan datos, agregó.

El proyecto era más ambicioso y fue modificado para lograr las adhesiones de los otros bloques políticos en el Deliberante. La sesión será el jueves, a las 11 y si el proyecto llega con más consenso, pedirán tratamiento sobre tablas.

«Puede aparecer un dato real y efectivo de su paradero», consideró Otton. Se buscará publicar la cara de Luciana Muñoz y los datos del ministerio de Seguridad sobre el último paradero.

Sigue la búsqueda de Luciana y la visibilización del reclamo todos los meses.

Otton describió que su madre Lila Aguirre y su abuela, Mirta, «siguen sin tener ningún tipo de información: sienten que nadie desde el gobierno las está acompañando», explicó.

Luciana Muñoz fue vista por última vez el 13 de julio del 2024. Durante la investigación, su ex pareja Avilez fue interrogado dos veces y por contradicciones en su relato, le formularon cargos por falso testimonio. No hay otras pistas. Se abrió un legajo aparte, distinto del principal, en el que se sigue investigando la desaparición de Luciana, en el que no hay detenidos ni imputados.