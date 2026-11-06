Patricia Bullrich respondió al enojo de la Casa Rosada por la foto con sus diputados: “No crucé ningún límite”

La foto de la discordia: Patricia Bullrich, con los diputados libertarios que le responden, en la reunión del martes en sus oficinas de Palermo. En la Casa Rosada la leyeron como un desafío a Milei. (Foto: cuenta de X de Damian Arabia)

La senadora Patricia Bullrich defendió su reunión con 15 diputados de La Libertad Avanza (LLA) que le responden y le bajó el tono a la polémica con la Casa Rosada. “Yo no crucé ningún límite, me junté con mi gente”, respondió ante el malestar que generó en el Gobierno la foto del encuentro.

Bullrich aseguró a La Nación que nadie del Gobierno se comunicó con ella y que, por ahora, todo son “supuestos”. La imagen de la reunión del martes la publicó en redes el diputado Damián Arabia, uno de los legisladores que la acompañan desde su etapa en el PRO.

Por qué la foto de Bullrich con sus diputados molestó a Javier Milei

“Es un desafío abierto a la autoridad del Presidente”, afirmaron a La Nación fuentes muy cercanas a Javier Milei. Esas fuentes creen que en el encuentro se habló de una posible candidatura presidencial de Bullrich para las elecciones de 2027.

La foto aceleró un cara a cara entre Bullrich y Milei, que se haría después de la visita del papa León XIV al país. La senadora, sin embargo, dijo que todavía no recibió ninguna convocatoria.

Patricia Bullrich. Foto: NA

Horas después, en el encuentro anual del Colegio de Abogados, Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno. Defendió la libertad de prensa como valor republicano y sostuvo que esa institución “va a seguir siempre más allá de lo que diga el que está en el poder”.

“No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado. La obligación es la de incomodar, que siempre se pregunte”, afirmó. Días atrás, la senadora ya había dicho que Milei “cruzó un límite” cuando habló de “quemar periodistas en la hoguera” en un discurso en la Fundación Faro.

Linda reunión con el equipo https://t.co/CZmRGiuPS8 November 3, 2026

Bullrich también reclamó más transparencia en la designación de jueces y advirtió que si cada presidente cambia los pliegos, nadie tiene certeza de que sus concursos sean tratados a tiempo. Además, pidió cubrir las vacantes de la Corte Suprema, que hoy funciona con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.