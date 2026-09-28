Enriquecimiento ilícito: la Justicia ordenó peritar los bitcoins de Manuel Adorni y Gerardo Pollicita levanta su secreto fiscal

El fiscal federal Gerardo Pollicita redobló la ofensiva en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Este lunes, el titular del Ministerio Público solicitó una auditoría técnica sobre las cuentas de criptomonedas con las que el exjefe de Gabinete intentó justificar su salto patrimonial y el financiamiento de lujosos gastos. En paralelo, y para acorralar la coartada del matrimonio, pidió levantar el secreto fiscal del exfuncionario desde 1998.

La medida, que ahora deberá ser autorizada por el juez federal Ariel Lijo, apunta al corazón del último descargo de Adorni.

El exfuncionario había asegurado que costeó refacciones millonarias en el country Indio Cuá y vacaciones con dólares físicos obtenidos por la venta de Bitcoin, generados a partir de una supuesta inversión inicial de U$S 199.883 en 2014.

El protocolo criptográfico: sobre lacrado y Policía Federal

Para confirmar que las ocho billeteras virtuales realmente pertenecieron al imputado durante el período declarado, la fiscalía dispuso un estricto procedimiento de comprobación técnica. El abogado defensor, Matías Ledesma, fue citado para participar de la apertura de un sobre lacrado que resguarda las claves privadas, según indicó Infobae.

El peritaje estará bajo el control de los especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA) y se ejecutará con la siguiente metodología:

Dispositivo propio: la defensa deberá asistir a la fiscalía con una computadora portátil personal y un perito informático de parte.

la defensa deberá asistir a la fiscalía con una computadora portátil personal y un perito informático de parte. Software específico: ingresarán a las cuentas a través de billeteras de administración de criptoactivos (como Sparrow o Electrum).

ingresarán a las cuentas a través de billeteras de administración de criptoactivos (como Sparrow o Electrum). Mensaje trampa: deberán utilizar la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’ para firmar criptográficamente un texto proporcionado por la fiscalía en ese mismo instante, demostrando el control real y actual sobre las direcciones de Bitcoin.

deberán utilizar la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’ para firmar criptográficamente un texto proporcionado por la fiscalía en ese mismo instante, demostrando el control real y actual sobre las direcciones de Bitcoin. Grabación oficial: todo el procedimiento será registrado en video para preservar la cadena de custodia y proteger las contraseñas privadas, a las que solo accederá la defensa.

Viaje al pasado: bajo la lupa impositiva desde 1998

El segundo golpe de Pollicita apunta a los cimientos del relato financiero de la familia. Como Adorni argumentó que los dólares utilizados para comprar los Bitcoins provenían de «ahorros familiares» previos a 2014, logrados junto a su esposa, Bettina Angeletti, la Justicia decidió auditar toda su vida económica activa.

El fiscal solicitó el levantamiento del secreto fiscal de ambos cónyuges para auditar un período clave que estaba fuera del radar original:

La ventana de tiempo: desde febrero de 1998 (en el caso de Adorni) y octubre de 2000 (para Angeletti) hasta el 31 de diciembre de 2011.

desde febrero de 1998 (en el caso de Adorni) y octubre de 2000 (para Angeletti) hasta el 31 de diciembre de 2011. Radiografía laboral: se intimó a la ANSES a remitir la historia previsional completa: remuneraciones, empleadores, aportes como autónomos o monotributistas y cualquier ingreso formal registrado.

se intimó a la a remitir la historia previsional completa: remuneraciones, empleadores, aportes como autónomos o monotributistas y cualquier ingreso formal registrado. Bienes raíces: se ofició a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires para que informen la totalidad de los inmuebles registrados a nombre de la pareja en esos 13 años.

El objetivo del Ministerio Público es claro: si la capacidad contributiva y los sueldos en blanco de Adorni y Angeletti entre 1998 y 2011 no justifican una capacidad de ahorro de casi 200 mil dólares, la excusa de las criptomonedas perderá sustento documental, dejando al exfuncionario a un paso del banquillo de los acusados.