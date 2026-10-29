La Línea Sur quiere dejar de ser un lugar de paso y convertirse en un destino turístico

De 1.300 a 10.000 visitantes al año: el fenómeno del Paleoparque de Comallo empieza a transformar el turismo en la Línea Sur rionegrina. Desde su apertura en marzo, el predio paleontológico multiplicó el interés por esta localidad ubicada a 120 kilómetros de Bariloche y abrió nuevas perspectivas para toda la región.

Con ese impulso como punto de partida, los municipios de Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci y Maquinchao acordaron avanzar en la creación de una comarca turística regional. La apuesta es diversificar una matriz productiva históricamente centrada en la ganadería ovina, con propuestas que van desde el turismo paleontológico hasta los circuitos mineros y ferroviarios. Los atractivos, aseguran, son tan variados como el potencial de una región que busca nuevos caminos para su desarrollo.

“El principal emisor turístico de la zona es Bariloche que, con un millón y medio de turistas por año, puede generar un gran derrame económico en los pueblos”, señaló Raúl Hermosilla, intendente de Comallo, previamente a la firma del convenio con sus colegas, Daniela Cornejo, de Pilcaniyeu, Silvana Pérez, de Maquinchao, y José Mellado, de Ingeniero Jacobacci, en el auditorio del Paleoparque.

El Paleoparque abrió en marzo de este año y ya atrajo 10 mil visitantes. Foto: Chino Leiva

Momento histórico para la Región Sur

Ciro Hermosilla, subsecretario de Planificación y Turismo de Comallo, calificó la firma del convenio como un “momento histórico que puede ser el primer paso para la creación de una nueva comarca regional para el desarrollo territorial”.

El objetivo, insistieron, es que las localidades reciban turistas “y no excursionistas” que solo andan de paso. “El turismo potencia las comunidades y la idea es avanzar en esta dirección, a través de distintas ofertas. La idea es darle una alternativa más al turista que viaja a la cordillera para que conozca la estepa”, sintetizó.

Los cuatro intendentes acordaron conformar una comarca regional turística. Foto: Chino Leiva

Hoy, la Trochita resulta un gran atractivo en Jacobacci; los caballos con rulos sorprenden en Maquinchao, al igual que en turismo rural en Pilcaniyeu y el Paleoparque de Comallo que “revolucionó” la zona.

El modelo previsto para generar una “comarca regional” es horizontal porque tiene relación con “la idiosincrasia de la Región Sur que funciona sin una localidad cabecera”. Durante la presentación, pusieron como ejemplo otros modelos del país, como la Comarca Los Glaciares, en Santa Cruz. “Si bien el destino más fuerte es Calafate, en los últimos 15 años fomentaron la actividad turística en Chaltén, con el trekking. Los turistas se quedaban en Santa Cruz un promedio de dos días; hoy, en cambio, la visita es semanal”, señaló Ciro Hermosilla y mencionó también el caso de la Península de Valdes: “Allí, 9 de cada 10 turistas que visitan Puerto Madryn, recorren también el resto de las localidades cercanas”.

El objetivo, en este caso, es claro: aprovechar el potencial de Bariloche, que sigue a ciudad de Buenos Aires en cantidad de turistas a nivel nacional, y evitar que esos visitantes se vayan a Neuquén o Chubut. El desafío es que permanezcan en Río Negro. “Hay un recorrido de no más de cuatro horas desde Bariloche hasta Maquinchao. Es muy cercano y más para los turistas que están acostumbrados a realizar distancias. Hay que despertar el interés no solo en la cordillera sino también en la estepa”, consideró Cornejo.

Los cuatro intendentes acordaron conformar una comarca regional turística. Foto: Chino Leiva

Pérez lamentó que la región sur tiene “un gran potencial que, hasta ahora, no ha podido desarrollarse”. “Nuestros pueblos están ocupados trabajando por los servicios básicos, pero poco a poco, vamos acomodando todo. A la Ruta 23 le queda muy poco y ya se puede transitar”, acotó la intendenta.

Recordó que tiempo atrás, una familia que había viajado a Maquinchao para conocer los caballos con rulos le consultó por la mina de Calcatreu. “No tenía ni un folleto, nada de nada. Tuve que explicarles cómo llegar como pude”, lamentó. Y puso como ejemplo la laguna de Maquinchao que se congela en invierno por las temperaturas récord. “Llama la atención. Habíamos pasado a la sequía y ahora, con las lluvias, el muelle está tapado de agua. Mientras intentamos solucionar muchos problemas, vemos que contamos con muchos atractivos que seducen a la gente”, valoró.

Desde hace muchos años, coincidió Mellado tras la firma del acuerdo, se piensa en potenciar el turismo en la Región Sur, pero “el problema es que los pueblos siempre lo hemos intentado en soledad. En forma aislada. Desde la pavimentación de la Ruta 23 el tráfico entre la cordillera y el mar -y viceversa- se ha incrementado notablemente. Hay que captar gran parte de ese turismo”.

El Paleoparque abrió en marzo de este año y ya atrajo 10 mil visitantes. Foto: Chino Leiva

Después del Paleoparque, nuevos senderos de trekking y 100 vías de escalada

Comallo solía recibir unos 1200 turistas al año, especialmente para la Fiesta de la Cordialidad el 30 de marzo. Desde la inauguración del Paleoparque hasta ahora, llevan 10.000 visitantes. “Recibimos muchas visitas de escuelas de la región. De hecho, hoy, hay niños de Ñorquinco, Dina Huapi y Pilcaniyeu. Tenemos la agenda completa hasta fines de noviembre con visitas de escuelas todos los días”, celebró Raúl Hermosilla. Pero no solo reciben colegios de la región, también de Rawson, Puerto Madryn, el sur de Buenos Aires, Viedma y Bariloche.

El Paleoparque abrió en marzo de este año y ya atrajo 10 mil visitantes. Foto: Chino Leiva

Insistió en la necesidad de “dejar ser un lugar de paso”, a través del fortalecimiento y la oferta turística. “Ahora se viene Comallo Vertical para impulsar circuitos de trekking y escalada deportiva, de baja, mediana y alta intensidad”, agregó.

La iniciativa corresponde a Victoria Domergue, una periodista, creadora de contenidos sobre viajes, medio ambiente, turismo sostenible y vida al aire libre que también es escaladora y desde hace años, arma las vías de escalada para que otros puedan subir. Tiempo atrás presentó un proyecto en Comallo que tuvo el visto bueno y se pondrá en marcha en noviembre.

Domergue ya presentó tres propuestas de senderos de trekking y en las próximas semanas, presentará otros tres -de fácil a moderada dificultad-. “El objetivo es que los niños, jóvenes y adultos empiecen a vincularse con este territorio de una nueva forma. Así desarrollamos circuitos de trekking de distinta complejidad, con distintas vistas, desniveles y demás”, sintetizó.

La propuesta incluye vías para la escalada deportiva. “Estamos armando un muro de escalada en el gimnasio municipal de Comallo para que la gente aprenda el deporte y además, desarrollamos vías de escalada en roca para que la gente pueda escalar”, comentó. Contó que en una primera etapa, se recorrió el territorio, «testeando la roca», para conocer el potencial y saber qué se podría hacer. «Nos encontramos con que Comallo puede tener, por lo menos, 100 vías de escalada, posicionándola como un destino clave para los escaladores de la región”, anunció.

Entre las ventajas de la región, destacó que el mal clima y el comienzo de las lluvias en la Patagonia no sería un impedimento ya qeu los escaladores podrían trasladarse hasta la estepa donde llueve menos. “Además, Comallo no tiene requerimientos de logística como tienen Villa Llanquín. A Valle Encantado, por ejemplo, se llega en auto, pero después hay que cruzar en balsa. En cambio, acá la gente se puede quedar e incluso, acampar”, mencionó.

Su propuesta toma como modelo a Piedra Parada, en Chubut que es muy requerida por escaladores argentinos, brasileños y chilenos. “Creemos que tener en Comallo, unas 100 vías de escalada le daría un fuerte potencial”, reconoció.

Orientaciones para los docentes

Este jueves al mediodía, María Jimena Serra, secretaria técnica de la Dirección General de Educación de Río Negro, recorría el predio del parque paleontológico en Comallo, mientras los alumnos de una escuela de Ñorquinco señalaban fascinados las réplicas de animales en tamaño real.

El Paleoparque abrió en marzo de este año y ya atrajo 10 mil visitantes. Foto: Chino Leiva

“Hoy visitamos el Paleoparque porque en lo que va del año, han recibido a 18 instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Nos llevamos la grata sorpresa de que han venido de toda la provincia y no solo de los lugares más accesibles”, explicó la funcionaria. Añadió que el Ministerio de Educación avanzan en el diseño de manuales, “orientaciones docentes para todos los niveles a fin de trabajar con los estudiantes, antes y después de la visita”. “Nos parece importante que esto no sea una experiencia de paso sino que que quede en la identidad de los estudiantes, de las escuelas y sea un proceso”, manifestó.