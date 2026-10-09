La Corte Suprema sesiona de urgencia por la Ley de Tierras: a qué hora será la reunión y qué está en juego

La Corte Suprema de Justicia de la Nación iniciará este viernes a las 9 una sesión extraordinaria para resolver un pedido de medida cautelar relacionado con la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) que estuvo en foco durante las últimas semanas.

La medida busca analizar la vigencia de las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, las cuales habían sido derogadas por el artículo 154 del DNU 70/2023 que marcó el inicio de la gestión de Javier Milei. El tratamiento se dará en el marco de una convocatoria fijada de urgencia.

Sesión por la Ley de Tierras: lo que está en juego, demandantes y quiénes integrarán la sesión

El expediente judicial bajo revisión fue iniciado en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. En el planteo se cuestionó la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Distinto a otros amparos tramitados anteriormente, los demandantes fundamentan su legitimación en derechos de incidencia colectiva sobre la protección del medio ambiente y los derechos de comunidades originarias respecto a sus territorios ancestrales. Si se llega a conceder la cautelar solicitada, se restablecerían de forma provisional los límites y restricciones que establecía la ley 26.737 para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La realización de la sesión extraordinaria, según lo informado en Infobae, responde a la necesidad de alcanzar la mayoría de tres votos requerida por la normativa para emitir un fallo. Los ministros del tribunal Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, convocaron a dos conjueces para integrar esta votación:

Diego Barroetaveña : integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y miembro del Consejo de la Magistratura.

: integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y miembro del Consejo de la Magistratura. Juan Ignacio Pérez Curci: juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Para agilizar el procedimiento, una resolución del secretario de la Corte, Sergio Miguel Nápoli, firmada el miércoles redujo el plazo de impugnación o consentimiento de la integración de 72 a 24 horas y habilitó días y horas inhábiles en atención a las características de la causa.

Cabe destacar que el caso llega al máximo tribunal tras una serie de derivaciones procesales. Inicialmente se presentó en Bariloche y luego se derivó a la Cámara Federal de La Plata por conexidad con un amparo interpuesto por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

La semana pasada lo que sucedió y generó fuerte polémica es que la Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU de Javier Milei, tras considerar que el CECIM no contaba con legitimación activa para promover la acción de amparo. Después de esa decisión y luego de incontables cuestionamientos en contra, el tribunal emitió una aclaración oficial señalando que lo resuelto se limitó a un aspecto procesal y que no invalida otras medidas cautelares sobre el mismo tema que continúan en trámite en distintos juzgados.