Una mujer denunció que su expareja la agredió físicamente e intentó asfixiarla durante un episodio de violencia de género en una vivienda de Bariloche. El hombre fue detenido por efectivos de la Subcomisaría 50° y quedó a disposición de la Justicia.

La intervención comenzó tras un llamado al 911 RN Emergencias que alertó sobre una situación de violencia en una casa de la calle Namuncurá. Cuando llegaron, los policías entrevistaron a la mujer, quien relató que el hombre había llegado al domicilio en estado de ebriedad y que, luego de una discusión, comenzó a arrojar objetos de la vivienda hacia el exterior.

La agresión y el intento de impedir que pidiera ayuda

Según el relato de la denunciante, la discusión derivó en una agresión física: su expareja la habría sujetado del cuello, arrojado al piso e intentado asfixiarla. También habría forcejeado con ella para impedir que utilizara el teléfono celular y solicitara ayuda.

La situación continuó cuando el hombre salió de la casa, pero luego intentó ingresar nuevamente a patadas. En ese momento, el portón cayó sobre la mujer y el agresor volvió a sujetarla del cuello, hasta que ella logró escapar.

La intervención policial y la detención

En la vivienda también se encontraban los dos hijos menores de la mujer, de 6 y 11 años. Tras constatar la situación, los efectivos detuvieron al hombre.

La Fiscalía de turno dispuso que permaneciera detenido por los delitos de lesiones y daños en contexto de violencia de género.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.