Diputados: La Libertad Avanza activó una jugada para desbaratar la sesión opositora y salvar el DNU 70

La Libertad Avanza jugó su carta en la Cámara de Diputados para desbaratar la sesión del jueves 15 y dejar a salvo el DNU 70/23. Con una repentina convocatoria a comisiones, el bloque oficialista buscará evitar que la oposición anule por completo el “mega decreto” desregulador para reponer la Ley de Tierras tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su derogación.

La Libertad Avanza mueve sus fichas para evitar que Diputados voltee el DNU 70

El oficialismo citó para el miércoles 14, un día antes de la sesión, a un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General con la idea de revivir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tiene media sanción del Senado, e incluir allí un apartado sobre Tierras.

La estrategia del bloque dirigido por el cordobés Gabriel Bornoroni es incorporar en el proyecto del Ministerio de Desregulación algunos límites a la venta de tierras (por el fallo de la Corte, actualmente no rige ninguno). De esa manera, intentarán seducir a gobernadores dialoguistas para que no aporten al quórum en la sesión donde se intentará voltear todo el DNU.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por Federico Sturzenegger, proponía originalmente eliminar todas las restricciones a la venta de tierras, pero los mandatarios provinciales afines al Gobierno se opusieron. En medio de una fuerte presión popular, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordó con aliados retirar el capítulo.

Por ese motivo, la iniciativa fue aprobada en el Senado solamente con los capítulos dedicados a limitar las expropiaciones y agilizar los desalojos, y La Libertad Avanza perdió interés en avanzar en la Cámara de Diputados. Hasta que la oposición emprendió una ofensiva contra el DNU 70 y el proyecto de Sturzenegger se convirtió en un salvoconducto.

La ley que fue derogada en el DNU fijaba un techo del 15% de la superficie nacional y su equivalente en las provincias y departamentos, y dentro de ese límite, otro del 30% para la adquisición por parte de una misma persona. En el oficialismo definen si restablecer la norma tal cual regía o imponer nuevos límites para la venta.

En las negociaciones en el Senado, el texto pasó por numerosos borradores. En el último, se subía el tope del 15% al 25% y además se reforzaba el rol de las provincias a la hora de autorizar la venta. No obstante, ese texto tampoco reunió el consenso suficiente y el capítulo finalmente fue extirpado antes de la votación.

Si se vuelve a introducir un capítulo de Tierras, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tendrá que volver al Senado en segunda revisión. ¿Estarán los votos para la sanción definitiva? Para esa definición, habrá que esperar.

En La Libertad Avanza hay plena confianza en que la sesión del 15 en Diputados caerá por falta de quórum. “Los gobernadores que ayuden con la sesión tendrán que hacerse cargo de las consecuencias que traerá la caída del DNU en sus provincias”, advirtió a RÍO NEGRO una importante fuente del bloque.

A los bloques convocantes (Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, además de monobloquistas como la cordobesa Natalia De la Sota) les faltan más de diez diputados para llegar a los 129 que se necesitan. Los libertarios confían en que no alcanzarán el número.

¿Puede haber un nuevo fallo de la Corte que ayude a descomprimir la tensión antes del 15? La expectativa se basa en que el máximo tribunal llamó a completar su integración para resolver sobre otro pedido de medida cautelar por la Ley de Tierras, presentado por la organización civil Árbol de Pie.

Para resolver sobre esa cuestión, a los tres jueces actuales (Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti) se sumarán los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Los tres primeros magistrados dispusieron este miércoles un plazo de 24 horas (originalmente era de 72 horas) para concretar la composición del tribunal.

En la oposición no ignoran que un eventual fallo de la Corte antes del jueves 15 atentará contra la sesión, porque le quitará motivos a los bloques dialoguistas para bajar al recinto. Hasta el momento, la mayoría se inclina por mantener la convocatoria en pie más allá de lo que determine el Tribunal Supremo.

Cabe recordar que, además de rechazar el DNU 70, la oposición buscará en la misma sesión aprobar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad (que vence en diciembre) y un proyecto para crear un plan de refinanciamiento de las deudas familiares. Sostener esas banderas es una de las razones de los convocantes para no declinar.