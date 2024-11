La estrategia de la defensa de Emiliano Gatti: no hubo voluntad de compartir los videos y el rol que pudo tener una expareja

Emiliano Gatti volvió el viernes a Roca para intentar torcer la condena que recibió en septiembre, cuando lo sentenciaron a seis años de prisión por tenencia y especialmente facilitación de imágenes de abuso sexual infantil que estaban en su computadora.

Su defensa hizo una serie de planteos ante el Tribunal de Impugnación, la instancia de apelación tras el juicio, para intentar demostrar que el exconductor de Roca no sabía que estaba compartiendo los videos.

Nicolás Hertzriken Catena, abogado de Gatti junto a Marcelo Hertzriken Velasco.

También buscó abonar la idea, que fue rechazada en el juicio, de que una expareja de Gatti manipulaba también su PC y que podría haber sido el que descargó los videos por los que fue condenado.

La defensa de Emiliano Gatti, liderada por el abogado Joaquín Hertzriken Catena, dijo que el eMule, el antiguo programa que usó el exconductor de televisión para bajar los archivos por los que fue condenado por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, tiene un funcionamiento que por defecto comparte automáticamente este material con otros usuarios que buscan este tipo de videos.

Hertzriken Catena dijo que los actos por los que fue condenado Gatti fueron básicamente los encuadrados en la tenencia de este material, no en la facilitación.

El letrado planteó que el eMule descarga archivos y luego estos se comparten forma automática. Y dijo que los especialistas de la Oitel (la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones) no pudieron afirmar que Gatti hubiese facilitado el material (los videos) a terceras personas.

El abogado, que señaló que el periodo en el que funciona el eMule en la computadora de Gatti es entre enero y julio de 2022, durante este último mes a la computadora de Gatti se le rompe el disco rígido y el eMule deja de funcionar.

La defensa de Gatti sobre una expareja: «Estuvo en la escena de los hechos»

Según la defensa, una amiga de Gatti, que declaró como testigo en el juicio, aseguró que durante ese primer semestre de 2022 el exconductor estaba en una relación sentimental con una pareja con la que iba y venía, describió Hertzriken Catena. Esta persona «estuvo en la escena de los hechos imputados a Emiliano Gatti», dijo el letrado particular. La testigo afirmó que incluso se encontró a este hombre en el departamento sin que estuviera el condenado y que manipulaba su computadora.

El abogado se quejó de que este testimonio no fue tenido en cuenta por el tribunal que intervino en el juicio. E incluso dijo que la fiscal Graciela Echegaray apuntó a derribar la credibilidad de este testimonio.

Otro punto que Hertzriken Catena abordó fue que el tribunal de juicio afirmó que Gatti mintió al decir que no sabía que tenía ese material en su computadora. Y para el abogado, que no hubiese cambiado la configuración del programa eMule, para no compartir lo que había descargado, es la prueba de que esto era así, porque de esa forma se hubiese evitado la causa por facilitación de imágenes de abuso sexual infantil y toda la avalancha mediática que cayó sobre él.

Zimmermann, Cardella y Mussi, los jueces del Tribunal de Impugnación.

Además, el abogado de Gatti aseguró de que si el condenado hubiese sabido que estaba compartiendo material, habría usado una VPN (un dirección que enmascara desde donde se está operando), como lo hacen las personas que saben que no quieren ser detectadas.

El abogado aseveró que la condena por facilitación se basó en que al descargar el programa, sale un cartel que indica que se está compartiendo material, y que Gatti aceptó esos términos.

La fiscalía defendió la sentencia de primera instancia contra Gatti

Luego del defensor de Gatti, los jueces del TI escucharon a la fiscal Echegaray, que defendió la sentencia y ratificó que Gatti sabía que tenía el material y lo consumía, así como que también facilitó a otras personas que también lo descargue a través del eMule. También defendió la pesquisa inicial del área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que había cuestionado la defensa.

Luego de más de una hora y media de planteos en contra y a favor de la sentencia, ahora los jueces del Tribunal de Impugnación, Miguel Cardella, Adrián Zimmermann y Carlos Mussi tienen 20 días para definir sobre el pedido de la defensa, la anulación de la condena a seis años de cárcel y la realización de un nuevo juicio de cesura.