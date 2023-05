La fiscalía pidió la condena a Vilo por intentar matar a su pareja y a sus hijos, en Plottier

Para la fiscal María Eugenia Titanti hubo un punto de inflexión en la discusión que tuvieron Pablo Vilo y Nancy Bustamante, el 26 de julio de 2022, antes de que el hombre fuera a buscar un bidón de nafta: ella le dijo a él que se fuera. «Esto lo humilló, no pudo soportar eso porque en su pensamiento patriarcal tiene la concepción de que esa casa era de él. Cómo esa mujer que venía siendo sometida, que venía aceptando, callándose y soportando estos tratos que él le dispensaba, cómo iba a tener el coraje y la valentía de quedarse con su casa», afirmó en su alegato.

La funcionaria le pidió hoy a las juezas Carina Álvarez, Estefanía Sauli y Patricia Lupica Cristo que declare a Vilo responsable de regar de combustible la casa del barrio Obrero de Plottier en la que vivían, tanto en el sector del comedor donde se encontraban sus hijos de 10 y 13 años, y luego la habitación en la que estaba Nancy, haberla rociado a ella, e iniciado el fuego.

El delito que se le reprocha es el de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido causado por un medio idóneo para crear un peligro común (puso en riesgo la vida y la propiedad de los lotes linderos) y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio), en grado de tentativa. Esto en concurso ideal con el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con un medio idóneo para crear un peligro común, en grado de tentativa respecto de ambos niños.

Titanti subrayó que la separación no fue acordada, sino que Vilo se oponía. Planteó que tanto los chicos en cámara gesell como su hijo mayor describieron el maltrato crónico al que los sometía su papá, y la violencia ejercida hacia su mamá. La perspectiva de género es lo que permite entender que no se trató de «un mero incendio», sino que el fuego fue la vía para imponerse.

Señaló que fue Nancy la que abrió la puerta para auxiliar a los chicos, que la ayudó a salir una vecina y que Vilo le arrojó un tarro de agua porque su hijo no podía hacerlo. Sumado a que la insultó: «ahora sí, andate a la mierda».

Previo a los alegatos declararon dos de las hermanas de Vilo que contaron que el acusado les mencionó: «me quise matar y ella no me dejó». La fiscal manifestó que esta teoría del presunto intento de suicidio, busca exculparlo y no se condice con la prueba.

La defensa pública -Verónica Zingoni y Solange Del Ponte- no discute la responsabilidad, incluso Vilo la asumió ayer cuando declaró ante el tribunal. También admite que existió un contexto de violencia de género, pero marcó que este episodio fue aislado. Fue un accidente. Efectivamente el acusado cubrió la casa con combustible, pero no fue él quien generó el fuego, sino que se produjo al entrar en contacto con un mechero que había en la pieza.

Ambas negaron que Vilo la haya rociado a Nancy y hablaron de un forcejo con el bidón de nafta.

«La casa era el logro de toda su vida», insistió Del Ponte y justificó de esa forma su accionar al que calificó como un «arrebato, imprudente, irreflexivo». Por eso solicitó que se lo declare responsable del delito de estrago culposo (con imprudencia causó un incendio), en concurso ideal con lesiones graves culposas.

Producto de las quemaduras, Nancy estuvo 34 días internada y le afectó el 20% de su cuerpo, especialmente del lado derecho. Vilo presentó lesiones leves, y no requirió ser hospitalizado.

El veredicto se conocerá el jueves 1 de junio. La pena que recibirá se discutirá en una próxima audiencia.

El dato 20 testigos -16 por la fiscalía y 4 por la defensa- declararon en las 4 jornadas de juicio.