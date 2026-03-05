Robó una billetera y fue detenido en Bariloche: tiene tobillera y realizó compras con tarjetas robadas

Un hombre con tobillera electrónica fue detenido en Bariloche tras robar una billetera de un vehículo y realizar compras con las tarjetas del damnificado.

Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde en Bariloche luego de ser acusado de sustraer una billetera de un vehículo estacionado y realizar compras con las tarjetas de la víctima. El sospechoso tenía colocada una tobillera electrónica al momento del procedimiento.

La detención fue realizada por personal de la Policía de Río Negro tras un operativo de búsqueda iniciado luego de la denuncia del damnificado en la comisaría 42 de la ciudad.

El robo y la denuncia

Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció cuando la víctima advirtió que desconocidos habían sustraído una mochila del interior de su vehículo. En su interior llevaba documentación personal y varias tarjetas bancarias.

Ante esta situación, el damnificado se dirigió a la comisaría 42 para radicar la denuncia correspondiente y aportar detalles sobre lo ocurrido.

El rastrillaje policial y la detención

Mientras se formalizaba la denuncia, personal policial inició un rastrillaje en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos autores del hecho. Para ello tomaron como referencia la descripción aportada por un testigo que había observado el robo.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un sujeto que coincidía con las características señaladas. Tras interceptarlo y realizar la verificación correspondiente, constataron que llevaba consigo documentación perteneciente al damnificado.

Compras con tarjetas robadas

De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado las tarjetas sustraídas para realizar compras poco después del robo.

Además, al momento de la identificación se constató que el sospechoso tenía colocada una tobillera electrónica, dispositivo utilizado para el control judicial de personas sometidas a medidas restrictivas.

Por este motivo, se iniciaron actuaciones judiciales no sólo por la sustracción de los elementos sino también por el delito de estafa, quedando el detenido a disposición de la Justicia.