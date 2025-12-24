La Justicia impuso el secreto de sumario en la causa por la mansión vinculada a la AFA y allanó un estudio contable 

La investigación penal sobre la lujosa propiedad en Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, entró en una etapa decisiva. Desde este martes, la causa por presunto lavado de dinero se encuentra bajo secreto de sumario, una medida que bloquea el acceso de las partes al expediente mientras se ejecutan nuevas medidas de prueba.

Fuentes judiciales confirmaron al diario Clarín que la decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, tras un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial. El pedido surgió a raíz de una ampliación de la denuncia presentada por la Coalición Cívica y busca resguardar la eficacia de los operativos en curso.

Causa AFA: el allanamiento en un estudio contable en Lomas de Zamora

Como consecuencia directa del secreto de sumario, la Justicia activó una serie de procedimientos. El martes por la noche se allanó un estudio contable en Lomas de Zamora. Los investigadores buscaban documentación de una contadora vinculada a Luciano Pantano, uno de los dueños formales de la mansión y figura clave en las sociedades Malte SRL y Real Central SRL, que intervinieron en la compraventa del inmueble.

Si bien el lugar era un espacio compartido por varios profesionales y no se hallaron documentos específicos de la causa, la medida marca el ritmo de la pesquisa. También hubo un intento de allanamiento en una escribanía, que resultó negativo porque la persona buscada ya no trabajaba allí.

Los vínculos con Toviggino y la AFA

La Justicia investiga el origen de los fondos para adquirir la propiedad, que cuenta con haras, instalaciones deportivas y un helipuerto, y donde ya se secuestraron 54 vehículos de lujo y de colección.

Aunque los papeles figuran a nombre de la empresa «Real Central S.R.L.» (propiedad de Pantano y su madre jubilada), la hipótesis fiscal es que actúan como testaferros, ya que carecen de capacidad económica declarada. Los lazos con el fútbol son directos: Pantano fue presidente de una asociación de Futsal y la casa se la compró a Mauro Paz, expresidente de una asociación de Fútbol Femenino.

Los elementos que complican a Toviggino aparecieron dentro de la vivienda: un bolso de la AFA, una plaqueta de Barracas Central a su nombre y cédulas azules de los vehículos autorizando a familiares del tesorero.

Por último, el juez Aguinsky puso la lupa sobre el helipuerto de 30 por 30 metros ubicado en el predio. Se solicitó información oficial para identificar qué aeronaves, pilotos y pasajeros aterrizaron allí en el último tiempo. Ante la inminencia del receso de verano, crece la expectativa de que el magistrado habilite la feria judicial de enero para no frenar la investigación.