Interna en el peronismo: acusan a Axel Kicillof de intentar formar un «kirchnerismo» sin Cristina Fernández

La disputa interna dentro del peronismo sumó un nuevo capítulo luego de que referentes de La Cámpora cuestionaran a Axel Kicillof por considerar que intenta consolidar un proyecto político propio sin el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el entorno del partido político, señalan que Kicillof lleva varios meses sin mantener un encuentro con Cristina Kirchner y consideran que esa actitud responde a una decisión deliberada para marcar autonomía dentro del espacio.

Miembros cercanos del gobernador rechazaron esas acusaciones y aseguran que el objetivo principal es construir una alternativa competitiva frente al gobierno nacional. Allí sostienen que el debate interno no debe desviar la atención del escenario político y remarcan que el proyecto encabezado por Kicillof busca ampliar la base del peronismo.

Desde el sector que responde a la ex presidenta sostienen que el mandatario bonaerense busca posicionarse como una figura nacional desligada de su conducción. Desde aquella postura indicaron la intención del gobernador como una forma de «nuevo kirchnerismo«.

«Nuevo kirchnerismo» la acusación del entorno de Cristina hacia Axel Kicillof

Las diferencias se profundizaron después de los cuestionamientos públicos formulados por Máximo Kirchner durante un acto partidario, donde criticó a quienes hablan de unidad pero no mantienen contacto con la ex mandataria. Esas declaraciones fueron interpretadas como un mensaje directo hacia el gobernador y endurecieron aún más el clima interno.

Por parte del gobierno bonaerense, consideran que el enfrentamiento ya no tiene margen para resolverse en el corto plazo y afirman que será sin depender de la conducción política de Cristina Kirchner. Esa postura refleja el convencimiento de que el gobernador debe construir una identidad propia de cara al futuro.

La disputa también tiene consecuencias en el armado político bonaerense. En los últimos días, el regreso de una legisladora vinculada a La Cámpora modificó el equilibrio de fuerzas dentro del bloque oficialista en la Legislatura provincial, en un movimiento que fue leído como parte de la puja entre ambos sectores.

Mientras tanto, dirigentes peronistas de distintas provincias observan con preocupación el desarrollo de la interna. Consideran que la confrontación permanente entre el kirchnerismo y el espacio de Kicillof dificulta la construcción de una propuesta unificada para competir electoralmente en los próximos años.

La falta de acuerdos alimenta además las versiones sobre una posible competencia en elecciones primarias si no se alcanza un consenso para definir el liderazgo del espacio. En ambos sectores admiten que la posibilidad de una lista de unidad aparece cada vez más lejana.

Con información de Infobae