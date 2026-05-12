Karina Milei reunirá a la mesa política en plena marcha universitaria: internas por el caso de Manuel Adorni

La Casa Rosada será este martes escenario de una nueva reunión de la mesa política del Gobierno nacional convocada por Karina Milei mientras, en paralelo, se realizará la marcha universitaria para reclamar fondos en Plaza de Mayo. El encuentro se llevará adelante en medio de tensiones internas por la situación judicial del jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Según publicó Clarín, el encuentro se concretará con un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de Balcarce 50. La reunión llega después del último encuentro encabezado por Javier Milei, donde el Presidente volvió a respaldar a Adorni.

La interna libertaria vuelve a escalar por Manuel Adorni

El jefe de Estado defendió públicamente al funcionario días atrás y aseguró que “no se va ni en pedo”. En el oficialismo admiten que la mesa de articulación atraviesa un momento de desconfianza entre varios de sus integrantes, pese a las imágenes de unidad que suelen difundirse tras cada reunión.

La actual senadora Patricia Bullrich participará del encuentro luego de marcar diferencias con la postura oficial sobre el caso Adorni. La exministra de Seguridad decidió moderar sus cuestionamientos para “no debilitar más al Gobierno o empujar una ruptura”, de acuerdo con la información publicada por Clarín.

La Libertad Avanza enfrenta otra reunión caliente por Adorni y el plan económico.

En tanto, el ministro de Economía Luis Caputo también volverá a la mesa política después de dos ausencias consecutivas. Faltó primero por un viaje a Washington y luego se ausentó en medio del malestar por filtraciones sobre las discusiones internas.

El plan económico de Javier Milei suma diferencias internas

En el entorno libertario reconocen que existen distintas miradas sobre la relación con los gobernadores aliados. Caputo considera necesario sostener el diálogo político con las provincias y evitar mayores tensiones mientras continúa el ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

La estrategia electoral también genera diferencias dentro de La Libertad Avanza. Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem analizan impulsar candidatos propios en varios distritos, mientras Karina Milei mantiene el control de las decisiones políticas del armado nacional.

Diego Santilli busca respaldo de intendentes del PRO para competir por la gobernación bonaerense. Los jefes comunales del partido tienen previsto reunirse con el expresidente Mauricio Macri, quien regresará al país después de emitir un comunicado con críticas hacia la Casa Rosada.

En sectores de la mesa política persisten cuestionamientos sobre el rumbo económico de Caputo. El ministro aseguró recientemente que los mejores 18 meses de la Argentina en los últimos 20 años comenzarán en junio.