Diego Fernández Lima: Cristian Graf rompió el silencio y negó vínculos con la víctima y su familia

Cristian Graf, el principal acusado por el crimen de Coghlan, rompió el silencio este jueves en un diálogo exclusivo con Todo Noticias – TN, en medio de las imputaciones que carga en su contra por el asesinato de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo apareció más de 40 años después de la desaparición del joven reportada por su familia.

En diálogo con el periodista Sebastián Domenech, Cristian Graf señaló que «es todo tremendo. Nos sentimos señalados por la situación general. El ambiente es estar expuesto y señalado». Al respecto, señaló que no descarta que hayan implantado el cuerpo en el predio.

«El cuerpo apareció abajo de la ligustrina, cuando estaban haciendo las excavaciones haciendo la medianera. Me avisó mi hermana que estaban los huesos» indicó Graf respecto de la aparición del cuerpo de Diego Fernández Lima.

Respecto de la aparición de los restos de Diego Fernández Lima, Graf señaló que «no sabemos cómo llegó el cuerpo ahí. Pongo las manos en el fuego por mi mamá y por mi papá» agregó el principal acusado, sobre la imputación que también alcanza a su familia.

Crimen de Coghlan: ¿Cómo era la relación de Cristian Graf con Diego Fernández Lima?

Respecto de la relación con Diego Fernández Lima, Cristian Graf indicó que «no tenía relación con él, no éramos amigos y no teníamos gustos en común». Señaló, también, que «no me acuerdo del momento de la desaparición de él«.

«Diego jamás vino a mi casa y tampoco conozco a su familia. No había relación con ellos. Yo era tranquilo en esa época, lo único que hacía era natación, karate y básquet en un club, nada que ver con el club de él» agregó Cristian Graf.

Respecto de la relación con la familia de Diego Fernández Lima, Cristian Graf indicó que «lo lamento mucho por ellos, me gustaría tener alguna respuesta para ellos… pero no las tenemos» concluyó el principal acusado.