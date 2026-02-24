La Justicia realizó 30 allanamientos en la causa que investiga al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo 

La Justicia federal desplegó este martes por la tarde un amplio operativo con 30 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas, cuyo dueño sería Ariel Vallejo aunque formalmente la empresa figura a nombre de su madre.

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza María Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Se logró el secuestro de una gran cantidad de divisas, en moneda nacional y extranjera, como así también teléfonos celulares, notebooks, discos rígidos externos y una daga con simbología nazi.

Según fuentes del caso, los operativos se concentraron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

La investigación gira en torno a una maniobra conocida como “rulo financiero”, un mecanismo que, según los investigadores, consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial —autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— para luego volcarlos al mercado paralelo y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.

De acuerdo con lo que se investiga, el esquema habría movido alrededor de 500 millones de dólares a través de un entramado de empresas y casas de cambio. La operatoria, siempre según la hipótesis judicial, se realizaba mediante declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial. Luego, esos dólares eran revendidos en el circuito informal a un valor muy superior.

Los allanamientos no se limitaron exclusivamente a oficinas comerciales. Entre los domicilios alcanzados figura el de una directora de la sociedad, Silvia Torrado, quien sería socia de la madre de Vallejo.

La madre del empresario aparece como titular formal de la firma en los registros oficiales, aunque en el mercado financiero se señala a Vallejo como el verdadero responsable del crecimiento y manejo de la compañía.

Fuentes con acceso al expediente señalaron que el objetivo central de los allanamientos es reconstruir la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y determinar el circuito posterior del dinero.

No es la única causa que analiza este tipo de maniobras. En paralelo, existen expedientes en otros juzgados federales que investigan esquemas similares. Uno de ellos estuvo a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y otro del juez Sebastián Casanello.

En el caso puntual de Sur Finanzas, la firma ya había quedado bajo la lupa en otras investigaciones, incluso vinculadas a su rol como financiera de la AFA y a acuerdos publicitarios con clubes de fútbol. Sin embargo, la causa actual no se centra en esas relaciones comerciales sino en la presunta utilización del mercado oficial de cambios para obtener beneficios ilegítimos.

Vallejo, por su parte, ya había sido objeto de medidas judiciales previas. En un procedimiento anterior se intentó secuestrar su teléfono celular, que finalmente fue entregado y se encuentra en proceso de peritaje por parte de una unidad especializada.

Con los resultados de estos 30 allanamientos, la Justicia buscará determinar si existió una estructura organizada para aprovechar la brecha cambiaria y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Con información de TN.