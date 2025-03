La pelea por un camino en la comunidad mapuche Buenuleo seguirá en el fuero civil

Lejos de llegar a su fin, el conflicto entre la comunidad mapuche Buenuleo de Bariloche y el privado Emilio Friedrich, que los demandó por usurpación y obtuvo un fallo penal a favor, el litigio continuará en el fuero civil por el debate del uso de una calle que la lof impide que utilice el denunciante ya que asegura es de su propiedad.

Los jueces de Juicio Romina Martini, Ignacio Gandolfi y Víctor Gangarrosa, que ordenaron el desalojo del predio en litigio donde tiene su casa Friedrich, al pie del cerro Ventana, dieron por cumplida su medida al concretarse el retiro voluntario de la comunidad mapuche (cuyos integrantes fueron condenados por usurpación) y lograrse la restitución del inmueble al denunciante, pero decidieron hoy no intervenir en una nueva discusión que se dio en este caso por el uso de una calle, el único acceso que tiene el demandante para llegar a su lugar.

Los magistrados rechazaron el pedido de la defensa de disponer la no obligación a la comunidad mapuche de dejar pasar a Friedrich por la calle interna de su predio sin su consentimiento, por entender que no estaba entre sus facultades, ya que el tema del organismo que debe ejercer el control del camino y tener el poder de policía sobre el mismo “excede su competencia”. Indicaron puntualmente que debe intervenir el fuero civil aunque remarcaron que a pesar de que todas las partes coincidían ese punto, no se inició ninguna actuación en ese sentido hasta el momento.

En la práctica, no se resolvió por donde pasará friedrich a su vivienda y si podrá hacerlo por el camino que ahora es motivo de disputa.

También los jueces señalaron que el debate del camino no había sido incorporado por ninguna de las partes en la causa por usurpación que se inició en 2019 y concluyó con el fallo condenatorio en mayo de 2024.

El denunciante usó el camino que ahora tiene restringido por los mapuches durante 10 años

Si bien la resolución de Martini, Gangarrosa y Gandolfi no resuelve el nuevo problema entre las partes, dejó en su decisión una aclaración que podría interferir en la demanda civil al señalar que por el mismo camino que ahora está en puja, Friedrich circuló durante 10 años libremente e incluso mencionó que lo “terminó” para poder llegar hasta su vivienda.

Los jueces penales dieron por cumplida su orden de desalojo, instruida en un fallo de fines de mayo de 2024, de las 90 hectáreas detrás de la propiedad comunitaria, cuyo poseedor es Friedrich, ante el retiro voluntario de los Buenuleo y ratificó que se deben cumplir las medidas cautelares que indican “la prohibición absoluta a lo/as condenado/as y/o demás integrantes de la comunidad Buenuleo de ingreso y/o permanencia en el predio en cuestión (lote pastoril n° 127 de la Colonia Nahuel Huapi, 92 hectáreas, DC 19-C7-SP-M510-P744, DP P8004) y de tomar contacto personal o ejercer actos molestos para con las víctimas Emilio Roberto Friedrich y Víctor Eduardo Sánchez, ya sea en forma directa y/o por interpósita persona”.

En la resolución, que se conoció esta tarde en una audiencia por zoom, se incorporó otro elemento que podría tener otras derivaciones y es que la asesora letrada de la municipalidad de Bariloche, Yanina Sánchez, mediante nota negó que el municipio haya instruido el retiro de una tranquera en el ingreso al camino en debate, como lo indicó la fiscal jefa Betiana Cendón al defender su actuación la semana pasada. La funcionaria del ministerio Público dijo que el retiro de la tranquera fue un accionar municipal y que ese camino era jurisdicción comunal.

También Cendón dijo haberse comunicado con autoridades de Parques Nacionales que descartaron que el territorio en debate de los Buenuleo forme parte de su jurisdicción pero en el expediente judicial un funcionario anterior del mismo organismo respondió formalmente otra cosa, que se trataba de una reserva del parque nacional Nahuel Huapi. Todos elementos que serán motivo de análisis en la futura causa civil por la potestad y uso del camino.