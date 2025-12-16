Reorganización de fin de año en las fiscalías de Neuquén: cambios de nombres y de competencias

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén encaró una reestructuración de sus áreas especializadas en el último mes del año, para darles más peso a algunas de las fiscalías y redistribuir la carga de trabajo. A principios del 2026, cuando se incorporen tres nuevas fiscales que ahora están concursando los cargos, habrá más cambios.

Los movimientos en los equipos de trabajo del Ministerio Público de la Primera Circunscripción -que incluye Neuquén capital y las ciudades cercanas- son habituales. En esta ocasión se emitieron una serie de resoluciones que firma el fiscal general subrogante Agustín García, en reemplazo de José Gerez quien está de licencia.

Cambios en Delitos Económicos

Mediante la resolución 32/25, se dispuso asignar a la fiscal Rocío Gabriela Rivero a la estratégica unidad de Delitos Económicos. Viene de ganar un concurso en el Consejo de la Magistratura para pasar de Rincón de los Sauces a la ciudad capital, y se decidió que continuará a cargo de los legajos que venía tramitando en la ciudad petrolera.

Su incorporación a Delitos Económicos se adoptó luego de «evaluar su perfil, la idoneidad técnica demostrada en su desempeño y su interés en continuar desarrollándose en áreas especializadas», indica la resolución. Tendrá como compañero a Juan Narváez.

La fiscal Valeria Panozzo, que el 24 de junio había pasado de Delitos Sexuales a Económicos, cambió otra vez de funciones: se desempeña en Actuación Genérica «en razón de que acredita idoneidad, solvencia y experiencia en la tramitación de causas de diversa índole». En ese área se divide tareas con la fiscal Paula González.

Lesiones leves, graves y gravísimas

Por otra parte, la resolución 33 señala que la fiscalía de Actuación Genérica absorbió la investigación de más delitos: lesiones leves, graves, gravísimas y agravadas, excepto que se produzcan en contexto de violencia de género (en cuyo caso quedarán a cargo de la fiscalía especializada) o que se cometan con motivo de microtráfico. Lo mismo sucede con las lesiones atenuadas y los abusos de armas.

Es decir que si una persona lesiona a otra durante una pelea motivada por venta de drogas, interviene la unidad fiscal de Narcocriminalidad, donde están Eugenia Titanti y Silvia Moreira. Si ocurre en contexto de violencia de género, lo hace la fiscalía de violencia de género en la que investigan Carolina Mauri, Manuel Islas y Gastón Medina.

En el resto de los casos, es materia de Actuación Genérica. Antes se ocupaba Delitos contra las Personas, que ahora pasó a llamarse fiscalía de Homicidios. Allí están Lucrecia Sola, Andrés Azar y Guadalupe Inaudi.

La «reformulación parcial de competencias» persigue el objetivo de «optimizar el equilibrio en la carga de trabajo, asegurar la especialización donde corresponda y garantizar la prestación de un servicio fiscal eficaz con los lineamientos institucionales establecidos en el Manual de Política de Persecución Criminal».

Las jefaturas, sin cambios

Las jefaturas se mantendrán como hasta ahora. Agustín García seguirá a cargo de Narcocriminalidad, de Homicidios y de Delitos Juveniles; Maximiliano Breide Obeid de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, y de Género y Delitos Sexuales; Pablo Vignaroli de Delitos Económicos, de Asignación de Casos y de Rincón de los Sauces; Mauricio Zabala de Actuación Genérica y de Robos y Hurtos.

En el Consejo de la Magistratura están a punto de resolverse cuatro concursos para incorporar más fiscales; tres para Neuquén y el restante para Cutral Co.

En el caso de la Primera Circunscripción, quienes tienen más posibilidades por el puntaje reunido hasta ahora son Jésica Pamela Lattari, abogada de la oficina de gestión judicial en Rosario; Julieta González Schlachet, asistente letrada de la fiscalía de Delitos Ambientales en Neuquén; Federico Gastón Cúneo, asistente letrado de fiscalía en Cutral Co; María Paula Yerfino, fiscal en Mendoza, y Lorena del Carmen Juárez, asistente letrada de Robos y Hurtos en Neuquén.