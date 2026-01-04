El mapa de las causas que acorralan a la AFA: De la mansión de los 50 autos a los 260 millones de dólares en Estados Unidos

El verano judicial de la AFA no tiene descanso. Mientras la dirigencia intenta surfear las acusaciones, tres juzgados diferentes avanzan en una carrera por desarmar lo que consideran un esquema de «prestanombres y desvíos».

Desde una mansión en Pilar con helipuerto hasta cuentas en Miami que administran la caja de la Selección, el cerco sobre Claudio «Chiqui» Tapia sumó esta semana pruebas que complican su discurso de transparencia.

El frente Pilar: «La mansión del monotributista»

Es la causa más «visual». Una estancia de USD 17 millones en Villa Rosa que figura a nombre de un monotributista (Luciano Pantano) y una jubilada. Sin embargo, el juez Marcelo Aguinsky encontró el vínculo que rompe la fachada.

Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para pagar consumos de $50 millones mensuales, incluyendo el mantenimiento de los 50 autos de lujo secuestrados en el predio.

La Justicia citará a los pilotos de los helicópteros que aterrizaban en el helipuerto de la mansión para que declaren, bajo juramento, a quiénes transportaban. Sospechan que los pasajeros eran los verdaderos dueños: la cúpula de la calle Viamonte.

El frente previsional: la deuda de los $19.000 millones

Mientras la AFA gasta en el exterior, en Argentina le debe al Estado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Tapia y a Cristian Malaspina por no depositar los aportes de los trabajadores.

Son casi $19.353 millones que la AFA retuvo, pero nunca giró al sistema de seguridad social entre 2024 y 2025. El juez Diego Amarante ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los máximos directivos para ver dónde terminó ese dinero.

El frente Miami: Los 260 millones de dólares de Faroni

Es la causa que investiga el «bypass» al Banco Central. El juez Luis Armella puso la lupa sobre TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni en Florida.

La empresa administró USD 260 millones de la Selección en cuentas de EE. UU. (sponsors y amistosos), evitando que esos dólares ingresaran al país bajo las normas del cepo cambiario. El empresario fue interceptado en Aeroparque y tiene la prohibición de salir del país. La Justicia sospecha que esta estructura offshore es la verdadera «caja negra» del poder futbolístico.

El frente Financiero: Sur Finanzas

La Cámara Federal de La Plata confirmó que el juez Federico Villena seguirá investigando a Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo (amigo de Tapia). Aquí el foco es el lavado de dinero a través de préstamos a clubes y sponsoreo, con detenidos que intentaron ocultar pruebas durante los allanamientos.