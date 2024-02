La UCR presentó una denuncia penal: piden investigar las presuntas «coimas» en el Congreso señaladas por Milei

Diputados de la UCR presentaron este miércoles una denuncia penal para que «se investigue la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo y cohecho activo«. Esto hace referencia a las públicas acusaciones de coimas que formuló Javier Milei en las últimas semanas.

A su vez, en la denuncia solicitan «citar a declaración testimonial» al presidente para que «informe nombre de los legisladores que habrían percibido sobornos», «informe el nombre de quienes habrían pagado dichos sobornos» y «aporte los indicios y pruebas que otorguen base a la información que provea».

«Ante las irresponsables declaraciones de las máximas autoridades del país es imprescindible echar luz«, justificó la legisladora Karina Banfi en sus redes sociales.

Un conjunto de Diputados de la UCR nos autodenuciamos ante la Justicia para que los Tribunales resuelvan si es verdad que hubo coimas en el tratamiento de la Ley Ómnibus. Ante las irresponsables declaraciones de las máximas autoridades del país es imprescindible echar luz. pic.twitter.com/yQiFlUh1ug — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) February 14, 2024

Entre los firmantes, además de la propia Banfi, se encuentran los diputados Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Juan Carlos Polini, Manuel Aguirre, Natalia Sarapura, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz y Julio Cobos.

“Con esto sabremos si el Presidente es un charlatán o si tiene bases serias para decir lo que dice”, señaló por su parte Fernando Carbajal, diputado por Formosa. “Queremos que se investigue y que Milei pueda brindar información concreta sobre sus acusaciones públicas”, sumó.

Entre las pruebas citadas por los diputados del radicalismo, se exhibieron una serie de declaraciones de Javier Milei a medios nacionales e internacionales. Los cuatros testimonios expuestos fueron:

– «A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta» .

– «La casta política, como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor, porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos».

– «Hay un conjunto de traidores y estafadores que ponen por encima sus privilegios de casta, sus negocios personales por encima de los intereses del país, ingresan a la política para así robar el dinero de los pagadores de impuestos».

– «Los que hablan de consenso son unos corruptos. Viva el consenso es viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega de cargos a cambio de plata. Esto no debería sorprendernos. Ya en algún momento, algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favor a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, de esa manera perversa donde se hacen negocios».

La UCR presentó una denuncia penal: el texto completo

Con información de El Parlamentario, Ámbito y La Nación