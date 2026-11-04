$LIBRA: Casación evalúa reincorporar a los querellantes y reactivar la causa contra Javier y Karina Milei

La Cámara Federal de Casación Penal admitió revisar el fallo que excluyó a los querellantes de la causa $LIBRA, una decisión que abre la puerta a una posible reapertura del expediente por el cual resultaron sobreseídos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La medida del máximo tribunal penal prosperó con los votos a favor de los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia por rechazar el planteo.

El fallo de la Sala II hizo lugar a la queja presentada por los inversores Vladislav Andreevich Lapchenko, Sviatlana Vitalievna Krasutskaya, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes reclaman recuperar su rol como acusadores particulares tras sufrir la marginación de la investigación. Según los fundamentos de la jueza Ledesma, el reclamo de los damnificados posee una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención del tribunal, mientras Yacobucci consideró el recurso como inadmisible.

Esta resolución no restituye de forma automática a los inversores como querellantes ni revierte los sobreseimientos dictados a favor de la cúpula del Poder Ejecutivo, pero convierte la queja en un recurso formal de casación y habilita una instancia para estudiar el fondo de la discusión sobre su participación legal en la causa.

A partir de ahora, tanto los inversores perjudicados como las defensas tendrán un plazo de 10 días hábiles para presentar sus argumentos por escrito. Concluida esa etapa, los magistrados convocarán a una audiencia entre las partes y finalmente determinarán si reincorporan a los denunciantes a la investigación. Fuentes judiciales estimaron a La Nación que la audiencia podría celebrarse antes de fin de año, pero la resolución definitiva probablemente se postergará para después de la feria judicial de enero de 2027.

La decisión de Casación resulta clave para el futuro procesal del expediente. Si el tribunal revoca la exclusión y los vuelve a reconocer como querellantes, los damnificados contarán con legitimidad para cuestionar el archivo de la causa, fortalecer sus apelaciones y sostener la acción penal frente al sobreseimiento, ya que en su momento el caso se clausuró por la falta de una parte habilitada para apelar la decisión judicial.

El cierre exprés de la causa y la intervención de la PIA

El juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otras nueve personas, con figuras como los operadores Hayden Mark Davis y Mauricio Novelli, luego de un dictamen del fiscal Eduardo Taiano con la conclusión de que los hechos denunciados no constituían un delito. El fiscal sostuvo que las operaciones ocurrieron sobre una memecoin de alta volatilidad y que no existían elementos probatorios suficientes para constatar un engaño.

Así fue cómo Javier Milei promocionó $LIBRA.

El sobreseimiento de la causa $LIBRA se firmó en apenas 26 horas. La maniobra se gestó tras el apartamiento previo de los querellantes, una decisión avalada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal bajo el argumento de la falta de demostración de un perjuicio patrimonial directo o de la titularidad formal de las billeteras virtuales por parte de los inversores.

Frente a la celeridad del cierre y la ausencia de acusadores privados, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentó esta semana ante el juzgado de primera instancia para solicitar asumir el rol de acusador público que Taiano decidió abandonar. El titular del organismo, el fiscal Sergio Rodríguez, argumentó ante la Cámara Federal de Apelaciones que la investigación judicial acumulaba diligencias pendientes, entre ellas el análisis forense de los teléfonos secuestrados, peritajes sobre la trazabilidad de los fondos y exhortos de cooperación judicial internacional con destino a Estados Unidos.

La PIA reclamó revertir los sobreseimientos, pero su intervención en el caso aún carece de resolución. El juez Martínez de Giorgi deberá definir este punto la semana próxima, ya que se encuentra de viaje. De manera interina, el juzgado es subrogado por el juez Daniel Rafecas, a quien el Gobierno nacional propuso recientemente para ocupar una vacante en la Cámara Nacional de Casación, un cargo por el cual concursa desde hace años.

El colapso del token y las denuncias

La investigación judicial se originó a partir de una publicación realizada en la cuenta de X del presidente Javier Milei, con la promoción del token $LIBRA como un proyecto destinado a financiar empresas y emprendimientos locales. A raíz del mensaje presidencial, el precio de la criptomoneda subió de forma veloz y captó los fondos de miles de compradores, pero horas más tarde el valor de la moneda colapsó tras el retiro de los fondos del proyecto desde algunas billeteras, un hecho que desencadenó pérdidas masivas para los inversores minoristas.

Las denuncias impulsadas por los afectados sostenían la hipótesis de una maniobra coordinada para capitalizar la publicación del mandatario, atraer liquidez hacia el activo digital y retirarla antes del desplome. En el expediente se barajaron posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, pero el dictamen del fiscal Taiano desestimó el impulso de la acción penal. A su vez, especialistas del ecosistema cripto cuestionaron con dureza la resolución judicial por ignorar las alertas de transacciones sospechosas ocurridas segundos antes del mensaje de Milei y por no indagar a los creadores de la moneda.

Polémica y críticas al juez tras desplazar a los presuntos estafados de la investigación

La salida de los inversores perjudicados del rol de querellantes constituyó el pilar fundamental que facilitó el posterior sobreseimiento. Meses antes del fallo final, el juez Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa de Mauricio Novelli y apartó a los damnificados bajo el argumento de que no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo en un mercado de alta volatilidad y que no se demostró la titularidad de las billeteras. Esta decisión fue convalidada el 4 de septiembre por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

La medida generó un fuerte repudio entre los inversores y sus representantes legales (Nicolás Oszust, Nicolás Rechanik, Yamil Castro Bianchi, Camila Palacin y Juan Grabois), quienes tildaron el fallo de arbitrario y denunciaron un «lavado de prestigio» en favor de Javier Milei.

Los querellantes remarcaron que aportaron actas notariales con registros de sus billeteras y transacciones, y advirtieron que exigir documentación tradicional en un ecosistema descentralizado revela un profundo desconocimiento técnico.

En paralelo, el inversor Juan Patricio Marchetto presentó un «pronto despacho» para apurar a la Cámara de Casación y apeló en paralelo el cierre de la causa, cuestionando duramente que el fiscal Taiano no esperara los peritajes pendientes sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco (quienes recibieron 5 millones de dólares de Hayden Davis) y señalando que las cámaras de seguridad captaron a Novelli, su hermana y su madre vaciando cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia el primer día hábil tras el colapso.

Las suspicacias políticas se multiplicaron en los pasillos de Comodoro Py al trascender que el nombramiento de Ana Juan —esposa de Martínez de Giorgi— como jueza federal en Hurlingham se produjo poco antes de estas resoluciones favorables al Gobierno.

La arquitectura judicial que culminó en el archivo de la causa $LIBRA expone una densa trama de conexiones políticas y nombramientos dentro del sistema de justicia federal. La confirmación del desplazamiento de los querellantes estuvo a cargo de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Este último se vio beneficiado por un concurso en el Consejo de la Magistratura donde, tras una revisión discrecional de su entrevista en video por parte del consejero juez Diego Barroetaveña, su puntaje mejoró para ubicarlo en las ternas definitivas enviadas al Poder Ejecutivo, culminando en su designación por parte de Javier Milei. Dicho criterio restrictivo contrastó con la interpretación amplia aplicada por los mismos magistrados en el caso de la ruta del dinero K para aceptar a la ONG Bases Republicanas como querellante.

La falta de intervención de organismos especializados como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas —pese a que dicho organismo, dirigido por Sergio Rodríguez, logró la reapertura de casos históricos como Skanska y el Vacunatorio VIP gracias a su insistencia judicial— y la rapidez inusual con la que el fiscal Taiano emitió su dictamen absolutorio completaron un circuito donde la instrucción penal quedó desprovista de acusadores.

Ante este escenario, las presuntas víctimas acudieron «en queja» a la Cámara Federal de Casación porque la Cámara Federal no les concedió el recurso, quedando el expediente bajo la órbita de la sala integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Los camaristas hasta el momento no tienen una decisión consensuada y, según advierten en los tribunales, «no dan los tiempos» para que las presuntas víctimas sean repuestas como querellantes antes del vencimiento del plazo de tres días para apelar los sobreseimientos, el cual vence el próximo jueves.

Todo esto deja en evidencia las profundas tensiones entre el poder político y los tribunales federales.

El rol de Novelli con los Milei en el caso $LIBRA

A los pocos días del lanzamiento de $LIBRA, se filtraron imágenes de familiares de Mauricio Novelli, un empresario vinculado a Javier Milei, vaciando cajas de seguridad el primer día hábil tras el lanzamiento del token. La Justicia ordenó congelar bienes y activos financieros de los principales implicados en la presunta estafa con la memecoin.

El tweet del presidente fue la noche del Día de los Enamorados, el pasado viernes 14 de febrero. Según informó Noticias Argentinas, una foto de la División Lavado de Activos de la Policía Federal ratificó que Alicia Rafele y María Pía Novelli (hermana y madre de Mauricio) luego del lanzamiento del token.

«Rafaele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío; mientras que la sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones», indicó el informe.

Al retirarse, «carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso que al ingresar».

Mauricio Novelli, quien además fue el nexo entre el presidente, su hermana Karina y Hayden Davis (uno de los capitalizadores del proyecto), había contratado el servicio de las cajas diez días antes del tuit presidencial.

El 16, Mauricio Novelli retornó al país, y al días siguiente sus familiares pasaron por el banco para vaciar las cajas de seguridad. Después de la viralización de las imágenes, la jueza federal María Servini ordenó congelar bienes y activos financieros de los implicados en la presunta estafa con $LIBRA.

Después de que el token haya subido estrepitosamente y luego se desplome, Javier Milei indicó que no estaba «interiorizado en los pormenores del proyecto», como así también la Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde explicaba que Mauricio Novelli era una de las personas detrás de Kip Protocol, una de las compañías involucradas en la memecoin.

«El pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain», informaron desde el gobierno, cuya información fue desmentida hasta por la propia empresa.

Sin embargo, el vínculo entre Novelli y Milei viene de mucho antes. En 2019, Mauricio Novelli y Jeremías Walsh fundaron el instituto N&W Professional Traders, en donde solía dictar y promocionar cursos el propio Milei.

«¿Estás interesado invertir en Bitcoin? Bueno, para invertir lo tenés que hacer como un profesional. Por eso, con la gente de N&W Professional Traders este 29 de enero vamos a hacer un curso sobre teoría económica, bitcoins y, sobre todas las cosas, sobre mercados. No te la podés perder: aprendé cómo invertir en el activo más importante del 2020«, decía el libertario en ese entonces en sus redes sociales.

Es más, una de las primeras polémicas de la gestión de Javier Milei antes de asumir es que promocionaba sobre los cursos cripto en su cuenta de Instagram incluso ya siendo presidente electo.